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МастерШеф Підлітки 1 сезон: 18 випуск дивитися онлайн

STYLERТВ-шоу        30.05.2018 - 15:10
Фото: СТБ
Фото: СТБ

МастерШеф Підлітки 1 сезон 18 випуск можна дивитися онлайн на Styler. Новий епізод шоу вийде у середу, 30 травня, на каналі СТБ.

МастерШеф Підлітки 1 сезон: 18 випуск покаже, хто з суперфіналістів найкраще проявить себе і зуміє пройти одне з найважливіших випробувань у своєму житті.

МастерШеф Підлітки 1 сезон: 18 випуск

У цьому випуску суперфіналісти проекту Настя Кобиляцька, Таня Куриленко і Кароліна Залевська боротимуться за перемогу в проекті. Уже 30 травня буде відомо, хто з підлітків стане кращим в цьому сезоні. Дівчатам доведеться приготувати вишукане ресторанне меню з трьох позицій: закуска, основна страва і десерт.

Фото: СТБ

Суддя проекту Тетяна Литвинова відкрила таємницю і розповіла про переможницю. "Умови нашого проекту складні, умови суперфіналу особливо складні. Тут присутній і психологічний тиск, і фізично іноді важко вистояти, не можна піддаватися паніці, іноді потрібно десь бути хитрішим. І я хочу сказати про ті якості, завдяки яким нашій переможниці вдалося вистояти. Навіть незважаючи на провокації і спокуси, які нас переслідують, вона залишилася вірною своїй зірці. Я вірю в те, що цю дівчину чекає велике майбутнє", - поділилася Литвинова.
Хто отримає кубок проекту, 100 000 гривень і навчання в престижній кулінарній школі, - дивіться в 18 випуску 1 сезону тв-шоу МастерШеф Підлітки в ефірі каналу СТБ і онлайн у нас на Styler.

 

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Теги: МастерШеф, ТВ-шоу
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