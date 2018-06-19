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Полмиллиона за отказ: стали известны условия съемок детей в популярных талант-шоу

STYLERТВ-шоу        19.06.2018 - 22:10

Журналисты узнали подробности договоров, которые канал заключает с родителями детей

Стали известны шокирующие подробности условий съемок детей в талант-шоу. Об этом передает detector.media.

Издание ссылается на документы, которые подписывают родители и дети-участники одного из талант-шоу на украинском телевидении.

Так, журналистам стало известно, что родители должны будут отдать полмиллиона гривен каналу, если ребенок откажется от съемок в талант-шоу после подписания соглашения. Еще двести тысяч — за разглашение условий этого соглашения

"В случае отказа участника от соглашения (отдельных его положений), расторжения участником соглашения, отказа участника от принятия участия в передаче после подписания соглашения, участник обязуется возместить каналу штраф, в размере 500 000.00 (пятьсот тысяч) гривен", - приводят текст договора источники издания.

Сообщается, что в большинстве случаев продюсеры проекта очень торопят родителей с подписанием договора, не давая возможности прочесть его внимательно.

Также канал не берет на себя ответственность за здоровье ребенка и требует от участника и его представителей заранее снять все претензии к каналу, если в ходе программы или после нее у ребенка возникнут проблемы с учебой или психологические проблемы.

Ребенок-участник телешоу и его родители должны согласиться на передачу в полное распоряжение каналу своих персональных данных.

В свою очередь юристы призывают родителей быть внимательными при подписании договора, консультироваться с экспертами, чтобы потом не возникало проблем и конфликтных ситуаций.

Ранее сообщалось, сколько родителям придется "выложить" за выпускной наряд ребенка.

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Теги: талант-шоу, дети, канал, ТВ-шоу
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