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Півмільйона за відмову: стали відомі умови зйомок дітей в популярних талант-шоу

STYLERТВ-шоу        19.06.2018 - 22:10

Журналісти дізналися подробиці договорів, які канал укладає з батьками дітей

Стали відомі шокуючі подробиці умов зйомок дітей у талант-шоу. Про це передає detector.media.

Видання посилається на документи, які підписують батьки і діти-учасники одного з талант-шоу на українському телебаченні.

Так, журналістам стало відомо, що батьки повинні будуть віддати півмільйона гривень каналу, якщо дитина відмовиться від зйомок у талант-шоу після підписання угоди. Ще двісті тисяч — за розголошення умов цієї угоди

"У разі відмови учасника від угоди (окремих його положень), розірвання учасником угоди, відмови учасника від участі в передачі після підписання угоди, учасник зобов'язується відшкодувати каналу штраф, у розмірі 500 тисяч (п'ятсот тисяч) гривень", - наводять текст договору джерела видання.

Повідомляється, що в більшості випадків продюсери проекту дуже кваплять батьків з підписанням договору, не даючи можливості прочитати його уважно.

Також канал не бере на себе відповідальність за здоров'я дитини і вимагає від учасника та його представників заздалегідь зняти всі претензії до каналу, якщо в ході програми або після неї у дитини виникнуть проблеми з навчанням або психологічні проблеми.

Дитина-учасник телешоу і його батьки повинні погодитися на передачу в повне розпорядження каналу своїх персональних даних.

У свою чергу юристи закликають батьків бути уважними при підписанні договору, консультуватися з експертами, щоб потім не виникало проблем і конфліктних ситуацій.

Раніше повідомлялося, скільки батькам доведеться "викласти" за випускний наряд дитини.

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Теги: талант-шоу, діти, канал, ТВ-шоу
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