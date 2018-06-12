"Танці з зірками": стали известны имена судей нового сезона

Имена ведущих и участников пока хранятся в тайне

Стали известны имена судей нового сезона популярного проекта "Танці з зірками". Об этом сообщает ТСН.

В новом сезоне легендарного проекта "Танці з зірками" в судейские кресла сядут такие звездные персоны, как украинский певец и тренер проекта "Голос.Діти" MONATIK, прима-балерина Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма.

Ведущие проекта, участники, а также их партнеры пока держатся в строгой тайне.

"Я заинтригован. Интересно, кто из звезд примет участие в новом сезоне "Танцев". Думаю, это будет очень огненный сезон", - сказал MONATIK.

Влад Яма признался, что ожидает красивых постановок в новом сезоне.

"Я хочу видеть звезд, за которыми будет интересно наблюдать, и харизматичных танцоров. Жду красивые постановки. Уверен, сезон будет замечательным", - прокомментировал Влад Яма.

А прима-балерина Екатерина Кухар предупредила, что требования к участникам станут выше.

"Требования к участникам однозначно станут выше, ведь мы должны идти вперед, показывать новые достижения и радовать зрителей. Поэтому я буду максимально объективной и требовательной, чтобы участники раскрывались и работали над собой. Буду руководствоваться принципом "и кнутом, и пряником", - сообщила Кухар.

Фото: Судьи нового сезона (ТСН)

Судьи уже приняли участие в съемках нового промо-ролика для нового сезона проекта, который в ближайшее время уже появится в эфире телеканала "1+1".

Но интрига до сих пор сохраняется, так как продюсеры намекнули, что возможно в проекте будет участвовать звезда американской версии шоу.

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