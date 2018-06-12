Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.13
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3076.17
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.19
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.13
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3076.17
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.19
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Танці з зірками": стали известны имена судей нового сезона

STYLERТВ-шоу        12.06.2018 - 13:05
Фото: "Танці з зірками" (Коллаж РБК-Украина)
Фото: "Танці з зірками" (Коллаж РБК-Украина)

Имена ведущих и участников пока хранятся в тайне

Стали известны имена судей нового сезона популярного проекта "Танці з зірками". Об этом сообщает ТСН.

В новом сезоне легендарного проекта "Танці з зірками" в судейские кресла сядут такие звездные персоны, как украинский певец и тренер проекта "Голос.Діти" MONATIK, прима-балерина Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма.

Ведущие проекта, участники, а также их партнеры пока держатся в строгой тайне.

"Я заинтригован. Интересно, кто из звезд примет участие в новом сезоне "Танцев". Думаю, это будет очень огненный сезон", - сказал MONATIK.

Влад Яма признался, что ожидает красивых постановок в новом сезоне.

"Я хочу видеть звезд, за которыми будет интересно наблюдать, и харизматичных танцоров. Жду красивые постановки. Уверен, сезон будет замечательным", - прокомментировал Влад Яма.

А прима-балерина Екатерина Кухар предупредила, что требования к участникам станут выше.

"Требования к участникам однозначно станут выше, ведь мы должны идти вперед, показывать новые достижения и радовать зрителей. Поэтому я буду максимально объективной и требовательной, чтобы участники раскрывались и работали над собой. Буду руководствоваться принципом "и кнутом, и пряником", - сообщила Кухар.

Фото: Судьи нового сезона (ТСН)
 

Судьи уже приняли участие в съемках нового промо-ролика для нового сезона проекта, который в ближайшее время уже появится в эфире телеканала "1+1".

Но интрига до сих пор сохраняется, так как продюсеры намекнули, что возможно в проекте будет участвовать звезда американской версии шоу.

Кстати, Алена Шоптенко рассказала о родах.

Что вы не знали об Ане Седоковой (video.rbc.ua)

Бывший партнер Натальи Могилевской тайно женился MONATIK заставил Могилевскую танцевать по-новому (видео)
Теги: Танці з зірками, танцевальное шоу, судьи
Опальная Лолита спела в оккупированном Крыму на украинском языке (видео)
В сети показали невероятные фото Бердянской косы с высоты птичьего полета
Юная украинская пианистка победила на конкурсе в Милане
В Карпатах зацвела Червона рута (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь