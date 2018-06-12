"Танці з зірками": стали відомі імена суддів нового сезону

Імена ведучих і учасників поки зберігаються в таємниці

Стали відомі імена суддів нового сезону популярного проекту "Танці з зірками". Про це повідомляє ТСН.

У новому сезоні легендарного проекту "Танці з зірками" в суддівські крісла сядуть такі зіркові персони, як український співак і тренер проекту "Голос.Діти" MONATIK, прима-балерина Катерина Кухар і хореограф Влад Яма.

Ведучі проекту, учасники, а також їх партнери поки тримаються в суворій таємниці.

"Я заінтригований. Цікаво, хто з зірок візьме участь у новому сезоні "Танців". Думаю, це буде дуже вогнянний сезон", - сказав MONATIK.

Влад Яма зізнався, що чекає гарних постановок у новому сезоні.

"Я хочу бачити зірок, за якими буде цікаво спостерігати, і харизматичних танцюристів. Чекаю гарні постановки. Впевнений, сезон буде чудовим", - прокоментував Влад Яма.

А прима-балерина Катерина Кухар попередила, що вимоги до учасників стануть вище.

"Вимоги до учасників однозначно стануть вище, адже ми повинні йти вперед, показувати нові досягнення і радувати глядачів. Тому я буду максимально об'єктивної і вимогливою, щоб учасники розкривалися і працювали над собою. Буду керуватися принципом "і батогом, і пряником", - повідомила Кухар.

Фото: Судді нового сезону (ТСН)

Судді вже взяли участь у зйомках нового промо-ролика для нового сезону проекту, який найближчим часом з'явиться в ефірі телеканалу "1+1".

Але інтрига досі зберігається, так як продюсери натякнули, що можливо в проекті буде брати участь зірка американської версії шоу.

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