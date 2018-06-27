Юрий Горбунов и Елена Кравец возвращаются в "Лигу смеха"

20 августа в Киеве пройдут съемки Летнего кубка популярного проекта студии "Квартал 95"

Стал известен список команд, которые примут участие в Летнем кубке "Лиги смеха" 20 августа в МЦКИ (Октябрьский дворец).

Интересно, что в игре примут участие не только чемпионы и сборные из прошлых сезонов, но и команды, которые выступали в начале года на фестивале "Лиги смеха" в Одессе. А также тренеры, учувствовавшие в предыдущих сезонах: специально на эту игру в проект вернутся Елена Кравец и Юрий Горбунов, которые сыграют с совершенно новыми для себя командами.

Елена Кравец (фото: пресс-служба "Квартала 95")

Список участников Летнего кубка выглядит так:

"Прозрачный гонщик" и Евгений Кошевой

"Загорецька Л. С." и Стас Боклан

"Трио Разные и ведущая" и Надя Дорофеева

Инародный театр абсурда "Воробушек" и Оля Полякова

"Ветераны космических войск" и Елена Кравец

Сборная Кременчуга и Юрий Ткач

"Минипанки" и Влад Яма

"Николь Кидман" и Юрий Горбунов

"Дружный акцент" и Игорь Ласточкин

Брак "Ромашка" и Татьяна Песик и Тарас Стадницкий.

По словам бессменного редактора проекта Андрея Чивурина, на Кубок были приглашены именно те команды, которые уже не играют в нынешнем сезоне. А тренеры на выбор команд сами никак не влияли - решение принимала редакторская группа во главе с Владимиром Зеленским.

В Киеве пройдет Летний кубок "Лиги смеха" (фото: пресс-служба "Квартала 95")

Кстати, на днях в сети появились фотографии, на которых актеры студии "Квартал 95" Александр Пикалов и Юрий Корявченков общаются с украинскими военнослужащими.

Видео: РБК-Украина