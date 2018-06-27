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Юрий Горбунов и Елена Кравец возвращаются в "Лигу смеха"

STYLERТВ-шоу        27.06.2018 - 04:27
Юрий Горбунов (фото: пресс-служба "Квартала 95")
Юрий Горбунов (фото: пресс-служба "Квартала 95")

20 августа в Киеве пройдут съемки Летнего кубка популярного проекта студии "Квартал 95"

Стал известен список команд, которые примут участие в Летнем кубке "Лиги смеха" 20 августа в МЦКИ (Октябрьский дворец).

Интересно, что в игре примут участие не только чемпионы и сборные из прошлых сезонов, но и команды, которые выступали в начале года на фестивале "Лиги смеха" в Одессе. А также тренеры, учувствовавшие в предыдущих сезонах: специально на эту игру в проект вернутся Елена Кравец и Юрий Горбунов, которые сыграют с совершенно новыми для себя командами.

Елена Кравец (фото: пресс-служба "Квартала 95")

Список участников Летнего кубка выглядит так:

  • "Прозрачный гонщик" и Евгений Кошевой
  • "Загорецька Л. С." и Стас Боклан
  • "Трио Разные и ведущая" и Надя Дорофеева
  • Инародный театр абсурда "Воробушек" и Оля Полякова
  • "Ветераны космических войск" и Елена Кравец
  • Сборная Кременчуга и Юрий Ткач
  • "Минипанки" и Влад Яма
  • "Николь Кидман" и Юрий Горбунов
  • "Дружный акцент" и Игорь Ласточкин
  • Брак "Ромашка" и Татьяна Песик и Тарас Стадницкий.

По словам бессменного редактора проекта Андрея Чивурина, на Кубок были приглашены именно те команды, которые уже не играют в нынешнем сезоне. А тренеры на выбор команд сами никак не влияли - решение принимала редакторская группа во главе с Владимиром Зеленским.

В Киеве пройдет Летний кубок "Лиги смеха" (фото: пресс-служба "Квартала 95")

Кстати, на днях в сети появились фотографии, на которых актеры студии "Квартал 95" Александр Пикалов и Юрий Корявченков общаются с украинскими военнослужащими

Видео: РБК-Украина

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Теги: Лига смеха
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