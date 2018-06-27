Юрій Горбунов та Олена Кравець повертаються в "Лігу сміху"

20 серпня у Києві відбудуться зйомки Літнього кубка популярного проекту студії "Квартал 95"

Став відомий список команд, які візьмуть участь у Літньому кубку "Ліги сміху" 20 серпня у МЦКМ (Жовтневий палац).

Цікаво, що у грі візьмуть участь не тільки чемпіони і збірні з минулих сезонів, але і команди, які виступали в початку року на фестивалі "Ліги сміху" в Одесі. А також тренери, що брали участь в попередніх сезонах: спеціально на цю гру в проект повернуться Олена Кравець та Юрій Горбунов, які зіграють з абсолютно новими для себе командами.

Олена Кравець (фото: прес-служба "Кварталу 95")

Список учасників Літнього кубка виглядає так:

"Прозрачный гонщик" та Євген Кошовий

"Загорецька Л. С." і Стас Боклан

"Трио Разные и ведущая" і Надя Дорофєєва

Інародний театр абсурду "Воробушек" та Оля Полякова

"Ветераны космических войск" і Олена Кравець

Збірна Кременчука та Юрій Ткач

"Мініпанки" і Влад Яма

"Ніколь Кідман" та Юрій Горбунов

"Дружний акцент" та Ігор Ласточкін

Брак "Ромашка" та Тетяна Песик і Тарас Стадницький.

За словами незмінного редактора проекту Андрія Чивуріна, на Кубок були запрошені саме ті команди, які не грають у нинішньому сезоні. А тренери на вибір команд самі ніяк не впливали - рішення приймала редакторська група на чолі з Володимиром Зеленським.

У Києві відбудеться Літній кубок "Ліги сміху" (фото: прес-служба "Кварталу 95")

До речі, днями в мережі з'явилися фотографії, на яких актори студії "Квартал 95" Олександр Пікалов і Юрій Корявченков спілкуються з українськими військовослужбовцями.

Відео: РБК-Україна