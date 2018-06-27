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Юрій Горбунов та Олена Кравець повертаються в "Лігу сміху"

STYLERТВ-шоу        27.06.2018 - 04:27
Юрій Горбунов (фото: прес-служба "Кварталу 95")
Юрій Горбунов (фото: прес-служба "Кварталу 95")

20 серпня у Києві відбудуться зйомки Літнього кубка популярного проекту студії "Квартал 95"

Став відомий список команд, які візьмуть участь у Літньому кубку "Ліги сміху" 20 серпня у МЦКМ (Жовтневий палац).

Цікаво, що у грі візьмуть участь не тільки чемпіони і збірні з минулих сезонів, але і команди, які виступали в початку року на фестивалі "Ліги сміху" в Одесі. А також тренери, що брали участь в попередніх сезонах: спеціально на цю гру в проект повернуться Олена Кравець та Юрій Горбунов, які зіграють з абсолютно новими для себе командами.

Олена Кравець (фото: прес-служба "Кварталу 95")

Список учасників Літнього кубка виглядає так:

  • "Прозрачный гонщик" та Євген Кошовий
  • "Загорецька Л. С." і Стас Боклан
  • "Трио Разные и ведущая" і Надя Дорофєєва
  • Інародний театр абсурду "Воробушек" та Оля Полякова
  • "Ветераны космических войск" і Олена Кравець
  • Збірна Кременчука та Юрій Ткач
  • "Мініпанки" і Влад Яма
  • "Ніколь Кідман" та Юрій Горбунов
  • "Дружний акцент" та Ігор Ласточкін
  • Брак "Ромашка" та Тетяна Песик і Тарас Стадницький.

За словами незмінного редактора проекту Андрія Чивуріна, на Кубок були запрошені саме ті команди, які не грають у нинішньому сезоні. А тренери на вибір команд самі ніяк не впливали - рішення приймала редакторська група на чолі з Володимиром Зеленським.

У Києві відбудеться Літній кубок "Ліги сміху" (фото: прес-служба "Кварталу 95")

До речі, днями в мережі з'явилися фотографії, на яких актори студії "Квартал 95" Олександр Пікалов і Юрій Корявченков спілкуються з українськими військовослужбовцями.

Відео: РБК-Україна

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Теги: Лига смеха
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