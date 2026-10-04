Часник, цибуля та пізній урожай у жовтні: що треба зробити на городі до холодів

Коли та як садити часник у жовтні

Жовтень добре підходить для посадки часнику. Для нього варто вибрати сонячну ділянку з родючим ґрунтом, де не застоюється вода. Надмірна вологість узимку підвищує ризик захворювань і загнивання.

Перед посадкою головку потрібно розділити на окремі зубчики. Їх висаджують гострим кінцем догори на відстані приблизно 15 см один від одного, залишаючи близько 30 см між рядами. Верхівка зубчика має опинитися приблизно на 2,5 см нижче поверхні землі.

Осіння посадка має ще одну перевагу: для нормального формування головок більшості сортів часнику потрібен період холоду. Урожай такого часнику зазвичай збирають наступного літа.

Посадка цибулі у жовтні

У жовтні також можна завершувати посадку цибулі-сіянки. Вона залишається у ґрунті на зиму, а врожай можна отримати наступного року.

Перед посадкою, грядку варто очистити від бур'янів. Важливо враховувати й умови конкретного регіону: строки осінніх робіт можуть відрізнятися залежно від температури та настання заморозків.

Зберіть пізній урожай

У середині осені на грядках ще можуть залишатися гарбузи, кабачки, картопля, томати, салат, шпинат, цибуля-порей та інші культури. Частину з них у жовтні вже час збирати, особливо якщо прогнозують похолодання.

Водночас поспішати прибирати абсолютно все не потрібно. Деякі холодостійкі овочі можна залишати на грядках довше, орієнтуючись на конкретну культуру та погоду.

Підготуйте грядки до зими

Після збору врожаю рослинні рештки можна прибрати, а здорові - відправити у компост. Ґрунт радять вкрити ґрунт шаром органічного добрива: це допоможе захистити його та покращити перед наступним сезоном.

Восени також варто прибрати бур'яни та підготувати вільні ділянки. Ще один варіант - посіяти зелені добрива, які допомагають захистити ґрунт у холодний період.

У жовтні важливо встигнути завершити основні роботи до перших серйозних холодів. Це допоможе зберегти пізній урожай, підготувати землю до зими та створити хороші умови для часнику й цибулі, висаджених восени.