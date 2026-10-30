Чи є штраф за літню гуму взимку: що потрібно знати водіям у 2026 році

Чи штрафують в Україні за літні шини взимку

Окремого штрафу лише за використання літніх шин узимку в Україні не передбачено. Як пояснюють представники Патрульної поліції України у своєму повідомленні на офіційному каналі в Telegram, правила дорожнього руху не встановлюють конкретних календарних дат, коли водії повинні змінювати гуму залежно від сезону.

Зокрема, в пункті 31.4.5 ПДР, який регулює вимоги до коліс і шин, є рекомендація використовувати шини, що відповідають стану проїзної частини, якщо автомобіль постійно експлуатується на слизьких дорогах.

Тобто сам факт, що взимку на автомобілі встановлені літні шини, не є окремою підставою для штрафу. Водночас водій має стежити за технічним станом автомобіля та зважати на дорожні умови.

Ознайомитися з вимогами до коліс можна в розділі 31 Правил дорожнього руху України.

За які проблеми з шинами водія можуть оштрафувати

Відсутність окремого сезонного штрафу не звільняє водіїв від відповідальності за технічно несправні колеса. ПДР визначають вимоги до стану шин, зокрема до протектора, цілісності та відповідності параметрам автомобіля.

Проблеми можуть виникнути, якщо:

Протектор надмірно зношений. Для легкових автомобілів залишкова висота малюнка протектора має становити не менше 1,6 мм.

Для легкових автомобілів залишкова висота малюнка протектора має становити не менше 1,6 мм. Шини пошкоджені. Небезпечними є порізи та розриви, які оголюють корд, а також розшарування каркаса чи відшарування протектора і боковини.

Небезпечними є порізи та розриви, які оголюють корд, а також розшарування каркаса чи відшарування протектора і боковини. Колеса не відповідають параметрам автомобіля. Розмір і допустиме навантаження шин мають відповідати вимогам до транспортного засобу.

Розмір і допустиме навантаження шин мають відповідати вимогам до транспортного засобу. На одній осі встановлені несумісні шини. ПДР містять вимоги щодо поєднання шин різних типів, розмірів і конструкцій.

За порушення вимог до технічного стану транспортного засобу може наставати адміністративна відповідальність відповідно до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Важливо розрізняти несправність, за яку передбачено покарання, та сам факт використання літньої гуми взимку.

Чому їздити на літній гумі в холод небезпечно

Навіть якщо штраф за сезонність шин не передбачений, відкладати заміну гуми до першого снігу не варто. За низьких температур літні шини можуть втрачати еластичність, через що погіршується зчеплення з дорогою.

Особливо небезпечними є мокрий асфальт, ранкові заморозки та ожеледиця. За таких умов автомобіль може гірше реагувати на кермування, а гальмування потребуватиме більшої обережності.

Зимові шини виготовляють зі спеціальної гумової суміші, яка допомагає їм зберігати еластичність у холодну погоду. Малюнок протектора також пристосований до руху по снігу та слизькому покриттю.

Водночас сама заміна шин не скасовує необхідності дотримуватися безпечної швидкості, збільшувати дистанцію та уникати різких маневрів.

Коли потрібно міняти літні шини на зимові

Патрульна поліція України рекомендує орієнтуватися на середньодобову температуру повітря. Коли вона опускається до +7 градусів і нижче, варто переходити на зимову гуму.

Не потрібно чекати стійких морозів. Якщо вдень ще відносно тепло, але вночі температура суттєво падає, дорожнє покриття вранці може бути слизьким.

Плануючи заміну шин, варто враховувати не лише прогноз погоди, а й умови, у яких експлуатується автомобіль. Тим, хто регулярно їздить рано-вранці, долає великі відстані або часто виїжджає за межі міста, краще підготувати машину до холодів заздалегідь.

Також перед зимою слід перевірити стан протектора, тиск у шинах, справність освітлення та наявність зимової рідини для омивання скла.

Отже, за саму літню гуму взимку окремого штрафу в Україні немає, але справність шин залишається обов'язковою умовою безпечної експлуатації автомобіля. А щоб не ризикувати на холодній дорозі, сезонну заміну краще планувати, коли середньодобова температура наближається до +7 градусів.