Чому листя грошового дерева стає м'яким: причини та способи порятунку рослини

Чому листя грошового дерева стає м'яким

Грошове дерево (красула) належить до сукулентів, які накопичують воду в листі та стеблах. Тож втрата пружності може свідчити як про пересихання ґрунту, так і про надмірне зволоження.

Як зазначають у матеріалі Університету штату Південна Дакота, за виглядом листя можна спробувати визначити ймовірну причину проблеми:

М'яке та водянисте - може свідчити про надмірний полив.

- може свідчити про надмірний полив. Зморщене та тонке - часто вказує на нестачу води.

- часто вказує на нестачу води. Опадає - можливий наслідок неправильного поливу або пошкодження коренів.

Перед поливом перевірте вологість ґрунту не лише на поверхні, а й глибше. Якщо листя зморщене, але земля залишається мокрою, причиною може бути пошкодження коренів, які перестали нормально поглинати воду.

Як зрозуміти, що коріння почало гнити

Однією із головних причин загнивання коренів та стебел красули є надмірний полив. Про це йдеться в матеріалі Університету штату Орегон.

На проблему можуть вказувати такі ознаки:

листя жовтіє та опадає;

основа стебла м'яка та потемніла;

темне і розм'якшене коріння;

ґрунт довго залишається мокрим.

Однак коричневий колір стовбура не завжди свідчить про захворювання. У дорослої красули він природно дерев'яніє. Небезпечна ознака - саме розм'якшення.

Якщо стебло втрачає міцність, а листя продовжує опадати, варто перевірити кореневу систему.

Як врятувати грошове дерево

Подальші дії залежать від вологості ґрунту та стану рослини.

Якщо земля пересохла, а листя зморщене:

Переконайтеся, що стебло тверде і воно не має ознак гниття. Полийте рослину водою кімнатної температури. Зачекайте, поки зайва вода витече через дренажні отвори. Злийте залишки води з піддона.

Поливайте красулу після просихання субстрату, враховуючи стан листя та умови утримання.

Якщо ґрунт мокрий, а листя м'яке:

Припиніть полив та перевірте, чи не застоюється вода в горщику. Якщо земля довго не висихає, листя жовтіє чи стебло розм'якшується, обережно дістаньте рослину та огляньте коріння. Обережно обріжте підгнилі частини коренів чистими, продезінфікованими ножицями. Якщо корені пошкоджені або субстрат перезволожений, пересадіть рослину у свіжу, добре дреновану суміш для сукулентів. Використовуйте чистий горщик із дренажними отворами.

Подібні заходи рекомендують фахівці Університету Меріленду для кімнатних рослин із пошкодженим корінням.

Якщо основа стебла сильно загнила, врятувати всю рослину вдається не завжди. У такому випадку можна спробувати зберегти красулу, зрізавши неушкоджені пагони для подальшого укорінення.

Експерти Університету Вісконсину радять залишити живці на кілька днів, щоб місця зрізів підсохли. Після цього їх можна висадити в добре дренований, не перезволожений субстрат. Укорінення найкраще відбувається влітку, але розмножувати рослину можна протягом року.

Як доглядати за грошовим деревом у листопаді

За рекомендаціями Королівського садівничого товариства RHS, із листопада до початку березня більшість кімнатних сукулентів потребують значно менше води. У цей період радять уникати перезволоження, але не допускати сильного зморщування рослини від пересихання.

Важливо також:

забезпечити яскраве освітлення;

захистити рослину від холодних протягів;

підтримувати температуру не нижче 10 градусів;

не залишати воду в піддоні після поливу.

Не встановлюйте суворий графік поливу.

Частота залежить від температури в кімнаті, освітлення, розміру горщика та швидкості висихання ґрунту. Якщо субстрат ще вологий, а листя не має ознак пересихання, наступний полив краще відкласти.