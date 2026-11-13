Почему листья денежного дерева становятся мягкими: причины и способы спасения растения
В конце осени листья денежного дерева могут становиться мягкими, сморщиваться и опадать. Недостаток влаги не всегда является причиной, поэтому дополнительный полив иногда лишь усугубляет состояние растения.
Styler рассказывает, как определить причину изменений и что делать, чтобы помочь растению восстановиться.
Почему листья денежного дерева становятся мягкими
Денежное дерево (красула) относится к суккулентам, которые накапливают воду в листьях и стеблях. Потеря упругости может свидетельствовать как о пересыхании почвы, так и о чрезмерном увлажнении.
Как отмечают в материале Университета штата Южная Дакота, по виду листьев можно попытаться определить вероятную причину проблемы:
- Мягкие и водянистые - могут свидетельствовать о чрезмерном поливе.
- Сморщенные и тонкие - часто указывает на нехватку воды.
- Листья опадают - это может быть следствием неправильного полива или повреждения корней.
Перед поливом проверьте влажность почвы не только на поверхности, но и поглубже. Если листья сморщены, но земля остается мокрой, причиной может быть повреждение корней, которые перестали нормально поглощать воду.
Как понять, что корни начали гнить
Одной из главных причин загнивания корней и стеблей красулы является избыточный полив. Об этом говорится в материале Университета штата Орегон.
На проблему могут указывать следующие признаки:
- листья желтеют и опадают;
- основание стебля потемнело и стало мягким;
- потемневшие и размягченные корни;
- почва долго остается мокрой.
Однако коричневый цвет ствола не всегда свидетельствует о заболевании. У взрослой красулы он естественно деревенеет. Опасный признак - самое размягчение.
Если стебель теряет крепкость, а листья продолжают опадать, следует проверить корневую систему.
Как спасти денежное дерево
Дальнейшие действия зависят от влажности почвы и состояния растения.
Если земля пересохла, а листья сморщены:
- Убедитесь, что стебель остается твердым и не имеет признаков гниения.
- Полейте растение водой комнатной температуры.
- Подождите, пока лишняя вода вытечет через дренажные отверстия.
- Слейте остатки воды из поддона.
Поливайте красулу после просыхания субстрата, учитывая состояние листьев и условия содержания.
Если почва мокрая, а листья мягкие:
- Прекратите полив и проверьте, не застаивается ли вода в горшке.
- Если земля долго не высыхает, листья желтеют или стебель размягчается, осторожно достаньте растение и осмотрите корни.
- Осторожно обрежьте подгнившие части корней чистыми, продезинфицированными ножницами.
- Если корни повреждены или субстрат переувлажнен, пересадите растение в свежую хорошо дренированную смесь для суккулентов. Используйте чистый горшок с дренажными отверстиями.
Такие меры рекомендуют специалисты Университета Мэриленда для комнатных растений с поврежденными корнями.
Если основание стебля сильно загнило, спасти все растение удается не всегда. В таком случае можно попытаться сохранить красулу, срезав здоровые побеги для дальнейшего укоренения.
Эксперты Висконсинского университета советуют оставить черенки на несколько дней, чтобы места срезов подсохли. После этого их можно высадить в хорошо дренированный, не переувлажненный субстрат. Черенки лучше укреняются летом, но размножать растение можно в течение года.
Как ухаживать за денежным деревом в ноябре
По рекомендациям Королевского садоводческого общества RHS, с ноября по начало марта большинство комнатных суккулентов требуют значительно меньше воды. В этот период советуют избегать переувлажнения, но не допускать сильного сморщивания растения от пересыхания.
Важно также:
- обеспечить яркое освещение;
- защитить растение от холодных сквозняков;
- поддерживать температуру не ниже 10 градусов;
- не оставлять воду в поддоне после полива.
Не придерживайтесь строгого графика полива.
Частота полива зависит от температуры в комнате, освещения, размера горшка и скорости высыхания грунта. Если субстрат еще влажный, а у листьев нет признаков пересыхания, следующий полив лучше отложить.
Раньше мы рассказывали, что делать, если кислица засохла в ноябре.