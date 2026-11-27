Чому зарядна станція розряджається сама

Залишаються ввімкненими розетки

За роботу звичайних розеток станції, позначених AC, відповідає інвертор. Він перетворює струм акумулятора на потрібний для побутової техніки та може витрачати енергію навіть без підключених приладів.

Наприклад, Jackery наводить споживання інвертора в режимі очікування близько 12 Вт. За вісім годин безперервної роботи це 96 Вт/год - приблизно п'ята частина номінальної ємності станції на 500 Вт/год. Це умовний приклад: фактичні втрати залежать від моделі та налаштувань.

Станція працює, хоча екран згас

Дисплей може автоматично вимикатися для економії енергії. Водночас сама станція залишається ввімкненою, а її внутрішня електроніка продовжує працювати.

Тому погасити екран або вимкнути розетки - не значить, що пристрій вимкнули.

Активне дистанційне ввімкнення

Деякі моделі можна вмикати через застосунок або пульт. Очікування такої команди також потребує енергії.

Наприклад, в інструкції до EcoFlow DELTA Pro зазначено, що режим очікування Bluetooth споживає енергію навіть після вимкнення станції основною кнопкою.

Акумулятор поступово саморозряджається

Під час зберігання акумулятор природно втрачає частину заряду. Це відбувається навіть тоді, коли станція повністю вимкнена.

Інший виробник наводить орієнтовно 1-3% на місяць. Це показники конкретної моделі, а не норма для всіх станцій. На втрати також впливають стан акумулятора й умови зберігання.

Як зменшити втрату заряду

Вимикайте непотрібні виходи. Насамперед перевірте, чи активні розетки AC, коли нічого від них не живиться.

Насамперед перевірте, чи активні розетки AC, коли нічого від них не живиться. Налаштуйте автоматичне вимкнення. Наприклад, у деяких моделей Anker тривалість режиму очікування можна змінити через застосунок.

Наприклад, у деяких моделей Anker тривалість режиму очікування можна змінити через застосунок. Вимкніть зайві функції. Зокрема, підсвічування та дистанційне ввімкнення, якщо ними не користуєтеся.

Зокрема, підсвічування та дистанційне ввімкнення, якщо ними не користуєтеся. Повністю вимикайте станцію на час простою. Як саме це зробити, перевірте в інструкції до своєї моделі.

Як саме це зробити, перевірте в інструкції до своєї моделі. Дотримуйтеся правил зберігання. Зважайте на рекомендовану температуру та рівень заряду для тривалої перерви у використанні.

Якщо станція забезпечує резервне живлення, спершу перевірте, як працює її автоматичне вимкнення. Деякі моделі відключають вихід за малого навантаження або його відсутності. Це може перервати живлення роутера чи холодильника, компресор якого працює з паузами.

Як перевірити станцію вдома

Щоб зрозуміти, чи пов'язані втрати з активними функціями, порівняйте два режими роботи.

Від'єднайте всі прилади та джерела заряджання. Запишіть рівень заряду та залиште станцію увімкненою зі звичними налаштуваннями на кілька годин. Перевірте, наскільки впав заряд. Потім відновіть приблизно той самий початковий рівень. Вимкніть виходи та дистанційне ввімкнення, після чого повністю вимкніть станцію за інструкцією. Через такий самий проміжок часу ввімкніть її та перевірте заряд. Порівнюйте результати за схожої температури приміщення.

Проводьте перевірку вдень, перебуваючи вдома, та не залишайте ввімкнену станцію без нагляду.

Якщо після повного вимкнення втрати значно менші, імовірною причиною були активні компоненти. Така перевірка лише допомагає зорієнтуватися та не замінює діагностики. Невелика різниця в показниках сама по собі не доводить несправність.

Коли потрібен сервіс

Універсальної норми втрати заряду за ніч немає. Проте звернутися до підтримки виробника варто, якщо станція:

регулярно втрачає значну частину заряду за кілька годин після повного вимкнення;

раптово вимикається, хоча на екрані ще є заряд;

помітно менше працює за звичного навантаження та схожих умов;

показує помилки акумулятора або різкі стрибки заряду.

За деформації корпусу, запаху гару або надмірного нагрівання припиніть використання та заряджання. Не розбирайте станцію самостійно.

У ДСНС також нагадують, що пристрій не можна використовувати з пошкодженим корпусом, зарядними гніздами чи розетками.

Якщо станція димить або загорілася, залиште небезпечне приміщення та викличте рятувальників за номером 101.