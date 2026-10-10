Де можна ставити генератор та за що можуть оштрафувати у 2026 році: правила безпеки і закони

Де можна встановити генератор

Для переносного паливного генератора обирайте відкритий майданчик надворі. За рекомендаціями ДСНС , відстань до дверей і вікон має становити щонайменше 6 метрів.

Управління цивільного захисту Миколаївської міської ради також рекомендує не менше 6 метрів до суміжних будівель, стін із вікнами та автомобілів. Біля суцільної негорючої стіни без вікон у цих рекомендаціях допускається відстань від 1 метра.

Це уточнення стосується саме глухої негорючої стіни. До дверей і вікон потрібно зберігати рекомендовану відстань, зокрема й у сусідніх будівлях. Перед встановленням перевірте вимоги виробника до конкретної моделі.

Поверхня має бути рівною та стійкою. Для захисту від опадів облаштуйте навіс, який не перешкоджає циркуляції повітря. Не накривайте працюючий генератор ковдрою чи плівкою.

Чи можна користуватися генератором на балконі

Переносний бензиновий чи дизельний генератор не можна запускати на балконі, навіть відкритому. Під час роботи двигуна утворюється чадний газ, який може потрапити до оселі. Відчинені вікна не усувають цю небезпеку.

Не використовуйте агрегат у квартирі, під'їзді, підвалі або гаражі й не заносьте його всередину для роботи під час дощу.

У рекомендаціях Київради також зазначено, що генератори не розміщують у будівлях, на балконах та на шляхах до евакуаційних виходів.

ДСНС також радить встановити в житлі датчик чадного газу.

Що перевірити перед встановленням у дворі або біля магазину

З'ясуйте, кому належить ділянка та які умови її використання. Для спільної прибудинкової території уточніть порядок розміщення у співвласників, ОСББ або управителя, для комунальної - у місцевій раді чи органі контролю за благоустроєм.

Перевірте місцеві правила: вимоги до використання території можуть відрізнятися між громадами.

Генератор і кабелі не повинні перекривати евакуаційні виходи, доступ до пожежних гідрантів або проїзд пожежних автомобілів. Ці умови, зокрема, наведені в рекомендаціях Київради.

За які порушення можуть оштрафувати

Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за порушення вимог безпеки, благоустрою та правил тиші.

За порушення вимог пожежної та техногенної безпеки (стаття 175) штраф для громадян становить 1700-3400 грн, для посадових осіб і ФОП - 3400-5100 грн.

За порушення правил благоустрою (стаття 152) громадянам загрожує штраф 340-1360 грн, посадовим особам і ФОП - 850-1700 грн.

За порушення вимог щодо захисту від шуму або правил тиші (стаття 182) для громадян передбачено попередження або штраф 85-255 грн, для посадових осіб і ФОП - штраф 255-510 грн.

Це загальні санкції за відповідні правопорушення. Для штрафу має бути встановлене порушення конкретної обов'язкової норми. Саме відхилення від окремої рекомендації не означає автоматичного притягнення до відповідальності.

За повторне порушення за статтею 182, якщо протягом року особа вже отримувала адміністративне стягнення за таке саме порушення, штраф становить:

для громадян - 255-510 грн із конфіскацією предметів порушення тиші або без неї;

із конфіскацією предметів порушення тиші або без неї; для посадових осіб і ФОП - 850-2550 грн із конфіскацією таких предметів.

Чи можуть оштрафувати за шум під час вимкнень світла

Стаття 32 Закону "Про систему громадського здоров'я" встановлює вимоги щодо шуму на захищених об’єктах, зокрема в житлових будинках і на прибудинковій території.

Водночас закон передбачає винятки з вимог щодо тиші та обмеження шумної діяльності. Серед них - запобігання аваріям або ліквідація їхніх наслідків, стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій.

Окремий виняток стосується обладнання, що забезпечує життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель. Умова - вжити вичерпних заходів, щоб максимально обмежити проникнення шуму до сусідніх приміщень, у яких перебувають люди.

На ці винятки звернуло увагу МОЗ у роз’ясненні щодо генераторів.

Робота генератора під час вимкнень електроенергії не означає автоматичного штрафу за шум. Застосування винятку залежить від обставин роботи обладнання та виконання передбачених законом умов.

Чи потрібен дозвіл на викиди від генератора

Пункт 1-2 розділу IX Закону "Про охорону атмосферного повітря" передбачає тимчасове спрощення.

Під час воєнного стану та протягом шести місяців після місяця, у якому його припинять або скасують, генератори дозволено експлуатувати без отримання дозволу на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря.

Виняток: установки, які є невід'ємною частиною об'єкта нерухомості, введеного в експлуатацію до 24 лютого 2022 року. Цю умову також пояснює департамент екології Львівської ОВА .

Спрощення щодо дозволу на викиди не скасовує вимог пожежної безпеки та правил використання території.

Як підключати та заправляти генератор безпечно

ДСНС рекомендує доручити підключення й обслуговування генератора кваліфікованим фахівцям та застерігає від подавання електроенергії в домашню мережу через звичайну розетку.

Для живлення домашньої мережі електрик має облаштувати схему, яка унеможливлює її одночасне підключення до генератора та зовнішньої електромережі. Держенергонагляд рекомендує використовувати перекидний рубильник або систему автоматичного ввімкнення резерву.

Заправляйте генератор лише після вимкнення та охолодження двигуна. Не паліть і не користуйтеся відкритим вогнем біля агрегата й пального.

Якщо генератор загорівся, відійдіть у безпечне місце та телефонуйте 101.