Обережно приберіть надлишок снігу з кущів

Після рясного снігопаду насамперед огляньте туї, ялівці та інші вічнозелені кущі. Їхні густі крони затримують багато снігу, під вагою якого гілки можуть прогинатися, втрачати форму та ламатися.

Фахівці Університету штату Північна Кароліна рекомендують прибирати сніг м'якою мітлою, починаючи з нижньої частини куща. Якщо спочатку очистити верхівку, сніг може впасти на нижні гілки та пошкодити їх.

Не потрібно очищати крону повністю - достатньо зменшити навантаження на гілки.

Якщо сніг примерз або гілки вкрилися льодом, залиште їх до природного танення. Сильне струшування та спроби випрямити замерзлі пагони можуть призвести до їхнього пошкодження.

Залиште сніг на клумбах і грядках

Сніговий покрив виконує роль природної мульчі. Він сповільнює промерзання ґрунту та захищає коріння від різких температурних коливань.

Як пояснюють фахівці Вісконсинського університету, за відсутності снігу або мульчі багаторазове замерзання та відтавання ґрунту може пошкодити кореневу систему рослин.

Тому не варто прибирати сніг із ділянок, де зимують:

садова суниця;

півонії та хости;

крокуси, нарциси та підсніжники;

озимий часник;

інші зимостійкі багаторічники.

Водночас після сильного снігопаду перевірте захисні сітки навколо молодих дерев. Високі замети дозволяють зайцям дістатися до кори над огорожею, а під снігом полівки можуть пошкоджувати нижню частину стовбурів.

За потреби збільште висоту захисної сітки з урахуванням рівня снігового покриву.

Перевірте теплиці та зимові укриття

Під вагою мокрого снігу можуть прогинатися каркаси теплиць, плівкових тунелів і захисних конструкцій над рослинами.

Головний садівничий консультант Королівського садівничого товариства Великої Британії Гай Бартер у коментарі для The English Garden пояснює, що тонкий шар снігу може частково утеплювати теплицю, однак значне його накопичення загрожує пошкодженням конструкції.

Надлишок снігу можна обережно прибрати м'якою щіткою з довгою ручкою, працюючи із землі та не натискаючи на покриття. Якщо каркас уже деформувався, не заходьте всередину та не намагайтеся випрямити його під сніговим навантаженням.

Також огляньте агроволокно, яким укриті рослини. Переконайтеся, що матеріал не порвався та залишається на місці.

Не ходіть по замерзлому газону

Якщо трава вкрита інеєм або льодом, краще пересуватися садовими доріжками. У такому стані травинки стають вразливими до механічних пошкоджень.

За інформацією Університету Небраски, наслідки ходіння по обмерзлому газону можуть залишатися помітними до кінця весни.

Під час розчищення доріжок також не варто скидати сніг, змішаний із протиожеледною сіллю, на клумби або під дерева. Після танення сіль потрапляє в ґрунт, ускладнюючи поглинання води корінням.

Не поспішайте обрізати зігнуті гілки

Якщо після снігопаду дерево або кущ втратили звичну форму, це ще не означає, що рослина потребує обрізування. Неушкоджені гілки можуть поступово повернутися у природне положення після танення снігу.

Фахівці Лісової служби Північної Кароліни рекомендують дочекатися танення снігу та льоду, перш ніж розпочинати роботи з пошкодженими деревами.

Після цього можна оцінити стан крони та видалити невеликі зламані гілки, до яких є безпечний доступ із землі.

Якщо пошкоджені великі гілки, розколовся стовбур або частини дерева залишилися висіти над землею, краще звернутися до фахівців. Самостійне обрізування в такій ситуації може бути небезпечним.