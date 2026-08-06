Головна помилка власників котів під час розміщення лотків: майже всі її роблять

Що треба знати про туалет кота

Відомий фахівець із поведінки тварин і ведучий популярного шоу "Мій кіт із пекла" Джексон Гелаксі поділився "золотим правилом", якого повинен дотримуватися кожен власник.

Головний секрет ідеальної гармонії полягає у правильній кількості туалетів. Експерт наголошує, що на кожного кота у вашому домі має припадати один лоток, плюс ще один додатковий.

Як це працює на практиці:

Якщо у вас один кіт, йому потрібно два лотки.

Якщо у вас два коти - необхідно поставити три лотки.

Для трьох котів знадобиться чотири лотки і так далі.

Секрет правильного розміщення

Джексон Гелаксі попереджає про ще одну поширену помилку: просто поставити всі лотки в ряд в одній кімнаті - це погана ідея. Туалети обов'язково потрібно розмістити в різних частинах вашої оселі.

Експерт називає лотки "королями поглинання запахів". Для кота вони символізують недоторканність його особистої території.

"Коли ваш кіт проходить повз свій лоток, це схоже на те, як ви проходите повз полицю із сімейними фотографіями і відчуваєте гордість", - пояснює фахівець.

Тому під час вибору місця для туалету варто думати насамперед про те, де буде комфортно коту, а не про те, як краще сховати лоток від людських очей.