Главная ошибка владельцев кошек при размещении лотков: почти все ее делают

Что нужно знать о туалете кота

Известный специалист по поведению животных и ведущий популярного шоу "Мой кот из ада" Джексон Гэлакси поделился "золотым правилом", которого должен соблюдать каждый обладатель.

Главный секрет идеальной гармонии состоит в правильном количестве туалетов. Эксперт отмечает, что на каждого кота в вашем доме должен приходиться один лоток плюс еще один дополнительный.

Как это работает на практике:

Если у вас один кот, ему нужно два лотка.

Если у вас два кота - необходимо поставить три лотка.

Для трех кошек понадобится четыре лотка и так далее.

Секрет правильного размещения

Джексон Гелакси предупреждает об еще одной распространенной ошибке: просто поставить все лотки в ряд в одной комнате - это плохая идея. Туалеты обязательно нужно разместить в разных частях вашего дома.

Эксперт называет лотки "королями поглощения запахов". Для кота они символизируют неприкосновенность его личной территории.

"Когда ваш кот проходит мимо своего лотка, это похоже на то, как вы проходите мимо полки с семейными фотографиями и чувствуете гордость", - объясняет специалист.

Поэтому при выборе места для туалета следует думать прежде всего о том, где будет комфортно коту, а не о том, как лучше спрятать лоток от глаз.