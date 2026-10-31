Як економити електроенергію вдома: які прилади споживають найбільше і як скоротити витрати

Які побутові прилади потребують найбільше електроенергії

Насамперед варто звернути увагу на техніку, яка нагріває воду або повітря. Такі пристрої часто мають високу потужність і можуть створювати значне навантаження на домашню електромережу.

Державна інспекція енергетичного нагляду України на своїй офіційній сторінці наводить такі орієнтовні показники потужності поширених побутових приладів:

Орієнтовні показники потужності поширених побутових приладів (скриншот)

Це орієнтовні значення, які можуть відрізнятися залежно від моделі та режиму роботи. Потужність конкретного пристрою можна перевірити на заводській табличці або в інструкції виробника.

Важливо розуміти різницю між потужністю та споживанням електроенергії. Кіловати (кВт) показують потужність приладу, а кіловат-години (кВт·год) - кількість електроенергії, яку він використав за певний час.

Наприклад, обігрівач потужністю 2 кВт за п'ять годин безперервної роботи на повній потужності використає 10 кВт·год. Однак якщо він обладнаний термостатом і періодично вимикається після досягнення заданої температури, фактичне споживання буде меншим.

Тому не завжди найпотужніший прилад виявляється найбільшим споживачем за місяць. Наприклад, чайник працює лише кілька хвилин, тоді як холодильник підключений до мережі цілодобово.

Обігрівачі та бойлери: як не переплачувати за тепло

У холодний сезон значну частину домашнього споживання можуть становити прилади для обігріву приміщень і нагрівання води.

Електричні конвектори, масляні радіатори та тепловентилятори часто мають потужність від 1,2 до 2 кВт. Якщо такий пристрій працює кілька годин щодня, витрати електроенергії швидко накопичуються.

Щоб зменшити споживання, рекомендується:

обігрівати насамперед кімнату, у якій перебуваєте;

не залишати обігрівач увімкненим у порожньому приміщенні;

за можливості зменшувати тепловтрати через вікна та двері;

підтримувати комфортну температуру, не перегріваючи приміщення;

не накривати обігрівач і не перекривати його вентиляційні отвори.

Бойлер також потребує уваги. Він автоматично нагріває воду, коли її температура знижується, тому навіть у режимі очікування може періодично вмикатися.

Держенергонагляд радить вимикати електричний водонагрівач, якщо ним не користуються протягом тривалого часу. Також важливо правильно підібрати об'єм бойлера відповідно до потреб родини. Надто великий пристрій може призводити до зайвих витрат на підтримання температури води.

Електрочайник, плита та духовка: як економити на кухні

Кухонна техніка часто вмикається багато разів на день, тому навіть невеликі зміни у звичках можуть допомогти зменшити споживання електроенергії.

Наприклад, електрочайник не обов'язково щоразу наповнювати до максимальної позначки. Якщо потрібна лише одна чашка чаю, достатньо налити відповідну кількість води. Також варто регулярно очищати прилад від накипу.

Під час приготування їжі на електроплиті важливо використовувати посуд із рівним дном, діаметр якого дорівнює розміру конфорки або трохи перевищує його. Це допомагає ефективніше використовувати тепло.

Ще одна корисна звичка - враховувати залишкове нагрівання. Конфорка продовжує віддавати тепло після вимкнення, тому деякі страви можна довести до готовності вже після припинення нагрівання.

Держенергоефективності у своєму повідомленні також звертає увагу на електродуховки та інші потужні кухонні пристрої. Якщо готуєте кілька страв, за можливості плануйте їх приготування так, щоб не вмикати духовку багато разів поспіль.

Пральна машина та сушарка: коли запускати техніку

Прання, сушіння та прасування також можуть створювати значне навантаження на електромережу, особливо якщо виконувати всі ці справи одночасно.

Держенергоефективності у статті із порадами з енергоефективності радить запускати пральну та посудомийну машини з повним завантаженням, але не перевищувати норму, передбачену виробником.

За можливості варто обирати нижчу температуру прання, наприклад 30 градусів. Це допомагає заощадити електроенергію, оскільки машині потрібно менше ресурсів для нагрівання води.

Ще один спосіб зменшити витрати - не використовувати сушильну машину без потреби. Якщо є можливість висушити одяг природним способом, це допоможе скоротити споживання електроенергії.

Також варто звертати увагу на режим Eco, якщо він передбачений у пральній або посудомийній машині. Такі програми зазвичай розраховані на ощадливіше використання ресурсів, хоча можуть тривати довше.

Холодильник працює цілодобово: як зменшити його споживання

На відміну від фена чи праски, холодильник працює постійно. Тому навіть якщо він не має найвищої потужності, неправильне користування може збільшувати витрати електроенергії.

Держенергоефективності рекомендує дотримуватися кількох простих правил:

не ставити холодильник поруч із плитою, батареєю чи іншими джерелами тепла;

не розміщувати його під прямими сонячними променями;

не ставити всередину гарячі страви - спочатку їх потрібно охолодити;

стежити, щоб дверцята щільно зачинялися;

регулярно очищати прилад і розморожувати його, якщо цього потребує модель;

підтримувати рекомендовану температуру всередині холодильника.

За рекомендаціями відомства, оптимальна температура в холодильному відділенні становить від 0 до +5 градусів. Також важливо не залишати дверцята відчиненими надовго: що частіше тепле повітря потрапляє всередину, то активніше працює система охолодження.

Чи потрібно вимикати телевізор, зарядки та іншу техніку з розетки

Навіть коли пристрій не використовується, він іноді продовжує споживати електроенергію в режимі очікування. Це стосується телевізорів, комп'ютерів, музичних центрів, приставок та іншої електроніки.

Держенергоефективності радить не залишати без потреби техніку в режимі stand-by та вимикати пристрої, якими тривалий час не користуються.

Для цього можна застосовувати подовжувачі з вимикачем. Так одним натисканням можна від'єднати від живлення кілька пристроїв, які не повинні працювати постійно.

Водночас не потрібно вимикати все підряд. Холодильник, морозильна камера, обладнання для зв'язку та медичні пристрої, які мають працювати постійно, повинні залишатися підключеними відповідно до інструкцій виробника.

Як зменшити навантаження на електромережу: 7 простих правил

Ощадливе використання техніки допомагає не лише зменшити рахунки за світло, а й уникнути одночасного ввімкнення багатьох потужних приладів.

Держенергонагляд радить раціонально користуватися електроприладами та не перевантажувати домашню мережу.

Для цього варто взяти за звичку:

Не вмикати всі потужні прилади одночасно. Розподіляйте прання, приготування їжі та інші справи впродовж дня.

Розподіляйте прання, приготування їжі та інші справи впродовж дня. Замінити лампи розжарювання на LED. Світлодіодні лампи споживають значно менше електроенергії та служать довше.

Світлодіодні лампи споживають значно менше електроенергії та служать довше. Не кип'ятити повний чайник без потреби. Наливайте стільки води, скільки плануєте використати.

Наливайте стільки води, скільки плануєте використати. Прати з повним завантаженням. За можливості обирайте нижчу температуру та економні режими.

За можливості обирайте нижчу температуру та економні режими. Вимикати непотрібну техніку. Не залишайте телевізор, комп'ютер та інші пристрої в режимі очікування без потреби.

Не залишайте телевізор, комп'ютер та інші пристрої в режимі очікування без потреби. Стежити за станом приладів. Очищайте чайник від накипу, холодильник - від льоду, а бойлер та іншу техніку обслуговуйте відповідно до рекомендацій виробника.

Очищайте чайник від накипу, холодильник - від льоду, а бойлер та іншу техніку обслуговуйте відповідно до рекомендацій виробника. Переносити частину побутових справ на час меншого навантаження. Якщо енергетики закликають зменшити споживання, за можливості запускайте пральну машину, посудомийку чи іншу потужну техніку в інший час.

Години пікового споживання можуть змінюватися, тому варто орієнтуватися на актуальні повідомлення енергетиків, а не на фіксований графік.

Якщо вдома регулярно спрацьовує автоматичний вимикач через перевантаження, не варто самостійно ремонтувати електромережу або встановлювати потужніший автомат. Потрібно зменшити навантаження та звернутися до кваліфікованого електрика.

Економія електроенергії не означає, що потрібно відмовлятися від звичних побутових зручностей. Часто достатньо змінити кілька щоденних звичок, правильно користуватися технікою та не створювати зайвого навантаження на домашню мережу.