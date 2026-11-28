Як перевірити рівень моторної оливи та коли її доливати: інструкція для водіїв-початківців
Моторну оливу потрібно періодично перевіряти, навіть якщо на панелі приладів немає попереджень. Низький рівень мастила може призвести до пошкодження двигуна, проте й надмірна кількість також йому шкодить.
Styler пояснить, як водієві-початківцю перевірити оливу та що робити, якщо її недостатньо.
Як перевірити рівень оливи за допомогою щупа
Найкраще робити це перед першою поїздкою, коли двигун холодний. Як наголошують в офіційній інструкції Ford для водіїв, автомобіль має стояти на рівній поверхні.
- Відкрийте капот і знайдіть щуп - зазвичай він має яскраву ручку.
- Витягніть його та витріть чистою ганчіркою або паперовим рушником.
- Вставте щуп назад до упору.
- Знову витягніть і подивіться, де закінчується слід оливи.
- На щупі є дві позначки: MIN - мінімальний рівень, MAX - максимальний.
- Між MIN і MAX: усе нормально, доливати нічого не потрібно.
- На позначці MIN або нижче: оливу потрібно долити.
- Вище MAX: мастила забагато. Зверніться на СТО, щоб прибрати надлишок.
Як правильно долити моторну оливу
Якщо рівень низький, спочатку потрібно знайти відповідне мастило. Не можна купувати першу-ліпшу каністру: тип і допуски оливи мають відповідати рекомендаціям виробника вашого автомобіля. Цю інформацію шукайте в інструкції до машини.
Наприклад, Kia в своїй інструкції з обслуговування автомобілів радить зробити так:
- Переконайтеся, що двигун вимкнений;
- Знайдіть кришку заливної горловини - на ній зазвичай зображена маслянка;
- Відкрутіть кришку та через лійку долийте трохи оливи;
- Зачекайте кілька хвилин і знову перевірте рівень щупом;
- За потреби додайте ще невелику порцію;
- Не заливайте одразу багато мастила: після кожного доливання перевіряйте показник. Рівень має бути між MIN і MAX, не вище верхньої позначки.
Коли не можна продовжувати рух
Якщо під час поїздки загорілася червона лампа у формі маслянки, безпечно зупиніться та вимкніть двигун. Це може свідчити про низький тиск оливи, а не просто про її нестачу. Продовжувати рух із таким попередженням небезпечно.
Якщо ж рівень мастила падає постійно , навіть після доливання, зверніться на СТО: потрібно з'ясувати, чи немає витоку або несправності двигуна.
Порада новачкам: тримайте в багажнику невелику каністру оливи, яка підходить саме вашому двигуну. Але пам'ятайте: доливання не замінює регулярної заміни мастила за регламентом.