Как проверить уровень масла с помощью щупа

Лучше всего делать это перед первой поездкой, когда двигатель холодный. Как отмечают в официальной инструкции Ford для водителей, автомобиль должен стоять на ровной поверхности.

Откройте капот и найдите щуп - обычно он имеет яркую ручку.

Извлеките его и протрите чистой тряпкой или бумажным полотенцем.

Вставьте щуп обратно до упора.

Снова вытяните и посмотрите, где заканчивается след масла.

На щупе есть две отметки: MIN - минимальный уровень, MAX - максимальный.

- минимальный уровень, - максимальный. Между MIN и MAX: все нормально, доливать ничего не нужно.

все нормально, доливать ничего не нужно. На отметке MIN или ниже: масло нужно долить.

масло нужно долить. Выше MAX: смазки слишком много. Обратитесь на СТО, чтобы убрать избыток.

Как правильно доливать моторное масло

Если уровень низкий, сначала нужно найти подходящую смазку. Нельзя покупать первую попавшуюся канистру: тип и допуски масла должны соответствовать рекомендациям производителя вашего автомобиля. Эту информацию ищите в инструкции к машине.

Например, Kia в своей инструкции по обслуживанию автомобилей советует сделать так:

Убедитесь, что двигатель выключен;

Найдите крышку заливной горловины - на ней обычно изображена масленка;

Открутите крышку и через воронку долейте немного масла;

Подождите несколько минут и снова проверьте уровень щупом;

При необходимости добавьте еще небольшую порцию;

Не заливайте сразу много масла: после каждой доливки проверяйте показатель. Уровень должен быть между MIN и MAX, не выше верхней отметки.

Когда нельзя продолжать движение

Если во время поездки загорелась красная лампа в форме масленицы, безопасно остановитесь и выключите двигатель. Это может свидетельствовать о низком давлении масла, а не просто о его нехватке. Продолжать движение с таким предупреждением небезопасно.

Если же уровень масла падает постоянно, даже после доливания, обратитесь на СТО: нужно выяснить, нет ли утечки или неисправности двигателя.

Совет новичкам: держите в багажнике небольшую канистру масла, которая подходит именно вашему двигателю. Но помните: доливка не заменяет регулярной замены масла по регламенту.