Чому запах сигарет так важко вивести

Під час куріння частинки тютюнового диму осідають на різних поверхнях і проникають у пористі матеріали. Зокрема, забруднюються сидіння, килими, обшивка стелі та елементи вентиляційної системи.

У дослідженні, опублікованому в журналі Nicotine & Tobacco Research, науковці виявили залишки нікотину на поверхнях, у пилу та повітрі автомобілів, у яких курили. Причому звичайне прибирання та провітрювання не забезпечували помітного зменшення забруднення.

Як прибрати запах тютюну з автомобіля

Ретельно пропилососьте салон

Спочатку приберіть із машини сміття, попіл та інші залишки. Дістаньте килимки й пропилососьте підлогу, простір під сидіннями, стики між подушками та спинками крісел.

Особливу увагу приділіть ворсистим поверхням, адже в них накопичуються пил і частинки забруднень.

Вимийте пластикові та інші тверді поверхні

Протріть панель приладів, кермо, дверні карти, підлокітники, ручки та внутрішні поверхні скла. Для цього використовуйте мікрофібру й засіб, призначений для очищення автомобільного салону.

Не варто наносити побутову хімію навмання: агресивні компоненти можуть пошкодити покриття пластику, шкіри або екранів.

Очистіть тканинні сидіння та килимове покриття

Якщо в автомобілі тканинний салон, використовуйте спеціальний засіб для оббивки або автомобільний екстрактор. Перед обробкою перевірте засіб на непомітній ділянці матеріалу.

Килимки краще вийняти з машини й очистити окремо. Важливо не залишати тканину надмірно мокрою: після прибирання всі поверхні потрібно добре висушити.

Фахівці Інституту сертифікації очищення та відновлення (IICRC) у своїх рекомендаціях зазначають, що стійкий запах сигарет може проникати не лише в оббивку, а й у наповнювачі сидінь та інші важкодоступні матеріали. У складних випадках звичайного очищення може бути недостатньо.

Не забудьте про стелю автомобіля

Обшивка стелі також накопичує тютюновий дим. Її потрібно обережно очистити засобом, сумісним із матеріалом. Не заливайте поверхню водою та не тріть її жорсткою щіткою, щоб не пошкодити тканину й клейовий шар.

Замініть салонний фільтр

Якщо запах з'являється щоразу після ввімкнення вентиляції або кондиціонера, перевірте салонний фільтр. Він може накопичувати пил та інші забруднення, тому за потреби його варто замінити.

Наприклад, у технічному бюлетені Toyota щодо обслуговування системи вентиляції також рекомендують використовувати вугільний салонний фільтр і дотримуватися графіка його заміни. Водночас виробник зауважує, що це допомагає зменшити інтенсивність деяких запахів, але не гарантує їх повного усунення.

Добре провітріть автомобіль

Після очищення відкрийте двері та вікна й залиште машину провітрюватися в сухому безпечному місці. Перед паркуванням можна використовувати режим подачі зовнішнього повітря, а не постійну рециркуляцію.

Чого не варто робити

Не маскуйте запах ароматизаторами. Вони не прибирають тютюнові залишки, а лише змішують запахи;

Вони не прибирають тютюнові залишки, а лише змішують запахи; Не використовуйте надмірну кількість води. Волога може затриматися в наповнювачах і спричинити появу затхлого запаху;

Волога може затриматися в наповнювачах і спричинити появу затхлого запаху; Не змішуйте різні засоби для чищення. Це може призвести до небажаної хімічної реакції;

Це може призвести до небажаної хімічної реакції; Не розраховуйте лише на провітрювання. Воно допомагає освіжити повітря, але не очищає матеріали, у які в'ївся дим.

Наостанок варто підкреслити, якщо в автомобілі курили роками, навіть генеральне прибирання може не усунути запах повністю. Фахівці наголошують, що в разі сильного забруднення може знадобитися професійне очищення, а іноді й заміна глибоко просочених запахом матеріалів.