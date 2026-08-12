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Корисне 12 серпня 2026, 09:40

Копійчаний засіб із вашої кухні ефективно та назавжди прожене мух

Як захистити їжу від небезпечних бактерій
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Як відлякати мух з квартири (фото: magnific)
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Цього року через аномальні погодні умови кількість мух б'є всі рекорди. Сильна літня спека створила ідеальне середовище для їхнього швидкого розмноження.

Як позбутися мух у квартирі за допомогою продукту, який є на кожній кухні, розповідає Styler з посиланням на Daily Express.

Прихована небезпека на вашій кухні

Найбільшу шкоду мухи завдають саме на кухні. В Австралії їх недарма називають "брудними". Сідаючи на їжу, вони миттєво виділяють токсичну слину, багату на бактерії, і залишають екскременти. Лише за кілька секунд ваша їжа може бути заражена сальмонелою, кишковою паличкою та іншими небезпечними мікробами.

Багато хто звик хапатися за мухобійку чи згорнутий журнал, але фахівці попереджають: це погана ідея. Поки ви шукаєте чим вдарити комаху, вона вже встигає перенести мікроби на кухонні поверхні та продукти.

Дешевий і дієвий лайфхак проти мух

Щоб вирішити проблему біля самого її джерела, вам не потрібні дорогі хімічні засоби. Біологи стверджують, що мухи терпіти не можуть сильний запах кави, який дезорієнтує їхні рецептори. Також вони інстинктивно уникають диму. Поєднання цих двох факторів дає приголомшливий результат.

Ось що потрібно зробити:

  • Візьміть кілька ложок звичайної використаної кавової гущі.
  • Висипте її на деко для випікання.
  • Поставте в гарячу духовку на 15 хвилин.
  • Залиште деко, що злегка димить, на термостійкій робочій поверхні кухні.

Цей безпечний дим відлякуватиме мух протягом трьох годин, навіть якщо у вас будуть повністю відчинені вікна та двері.

Інші запахи, які ненавидять комахи

Якщо кавовий метод вам не підходить, спробуйте інші натуральні аромати:

  • Кориця: запечені палички кориці чудово відлякують комах (хоча ваш дім і пахнутиме різдвяними святами посеред літа).
  • Цитрусові кірки: відварена шкірка апельсинів чи лимонів виділяє лімонен - натуральний освіжувач повітря, який мухи не переносять.
  • Лаванда і м'ята: ці рослини містять ліналоол - природний спирт, який слугує потужним відлякувачем шкідників.
Комахи Поради
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