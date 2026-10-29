Місячний календар рибалки на листопад 2026: коли чекати найкращого кльову

Фази Місяця в листопаді 2026

За солунарним календарем Fishing World Guide, який враховує фази та положення Місяця, найперспективнішими в листопаді можуть бути дні перед Молодиком та Повнею, а також після них.

1-8 листопада - спадний Місяць

У цей період можна перевірити, де тримається риба, та спробувати різні наживки. Результат значною мірою залежатиме від температури води, погоди й особливостей конкретної водойми.

9 листопада - Молодик

Період перед та після Молодика може бути перспективним для риболовлі. Спробуйте запланувати виїзд на 8-10 листопада, якщо прогноз погоди та умови на водоймі сприятливі.

10-23 листопада - зростаючий Місяць

У цей проміжок можна порівнювати результати ранкової та вечірньої риболовлі. Особливу увагу варто звернути на 21-23 листопада, але остаточний вибір часу краще узгодити з місцевими умовами.

24 листопада - Повня

Ще один період, який рибалки часто відзначають у місячних календарях. Для планування можна розглянути 23-25 листопада, проте це не означає, що риба клюватиме активніше.

25-30 листопада - спадний Місяць

Наприкінці місяця варто орієнтуватися на стабільність погоди та доступність місць для ловлі. Для пробного виїзду можна розглянути 26-27 листопада, якщо умови залишаються безпечними.

Коли очікувати найкращий кльов у листопаді 2026

Найкращі дні для рибалки: 8-10, 24-25.

Непогані дні: 6-7, 11, 22-23, 26-27.

Які дні можуть бути менш сприятливими

Згідно з Календарем рибалки на листопад 2026, менш перспективні дні - це, зокрема 1-3, 15-18 та 30 листопада. Водночас це не означає, що в ці дні риба не клюватиме.

Перед поїздкою краще перевірити прогноз погоди, силу й напрямок вітру, опади та зміни атмосферного тиску. Якщо погода стабільна, а водойма знайома, навіть дата, яку Місячний календар оцінює як посередню, може виявитися вдалою.

Яку рибу можна ловити в листопаді

У листопаді температура води знижується, тому поведінка риби поступово змінюється. Водночас конкретні результати залежать від регіону, глибини водойми, перебігу осені та погодних умов.

Щука

Може залишатися активною в прохолодній воді. Для її ловлі зазвичай використовують спінінг і приманки, які відповідають умовам водойми.

Окунь

Його можна шукати біля підводних перепадів глибини, корчів та інших місць, де тримається дрібна риба.

Судак

Варто перевіряти глибші ділянки водойм, особливо якщо вода вже помітно охолола.

Плітка та лящ

Можуть клювати впродовж осені, але їхня активність залежить від конкретної водойми, місця ловлі та вибраної наживки.

Короп

У холоднішій воді його активність часто зменшується, тому результат може бути менш передбачуваним, ніж у теплі місяці.

Це загальні орієнтири, а не гарантія кльову певного виду риби в конкретну дату.

Коли краще виходити на риболовлю: вранці чи ввечері

У листопаді короткий світловий день і похолодання можуть суттєво впливати на комфорт та умови риболовлі. Тому час виїзду варто підбирати не лише за місячною фазою.

Ранок - варіант для тих, хто хоче почати ловлю зі світанком і перевірити активність риби після нічного похолодання.

День - може бути зручнішим за холодної погоди, особливо коли вода трохи прогрівається на мілководді.

Вечір - варто розглянути, якщо на конкретній водоймі риба активізується перед сутінками.