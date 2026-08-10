Мурахи заполонили дім? Прості способи позбутися їх і не пустити назад

Мурахи в будинку чи квартирі - не обов'язково ознака поганої гігієни. Комах приваблюють крихти, солодкі та жирні продукти, вода, а потрапити всередину вони можуть через найменші щілини біля вікон, дверей, труб або фундаменту.

Якщо ви помітили цілу "доріжку" з мурах, важливо не просто прибрати комах, яких видно. Значно ефективніше з'ясувати, звідки вони приходять, перекрити доступ до їжі та води й за можливості знайти місце проникнення.

Чому в будинку з'являються мурахи

Найчастіше комахи приходять у приміщення в пошуках їжі або води. Їх можуть привабити навіть невеликі залишки варення, меду, фруктів, солодких напоїв чи жиру на кухонній поверхні.

Мурахи також залишають хімічні сліди, за якими інші особини знаходять джерело їжі. Саме тому одна випадково помічена комаха може швидко перетворитися на цілу колону.

Як швидко позбутися мурах у квартирі

1. Приберіть усе, що їх приваблює

Почніть із кухні. Протріть стільницю, стіл, підлогу та інші поверхні, приберіть крихти й залишки їжі.

Продукти, особливо солодощі, крупи та корм для домашніх тварин, краще зберігати у щільно закритих контейнерах. Не залишайте на ніч брудний посуд у раковині та регулярно виносьте сміття.

Також варто перевірити, чи немає протікання крана або інших джерел постійної вологи.

2. Знайдіть, звідки вони приходять

Не поспішайте одразу розпилювати засіб від комах. Спочатку простежте за мурахами.

Подивіться, звідки починається їхня доріжка: це може бути щілина біля плінтуса, вікна, дверей, труби або інше невелике отвір.

Після цього місце проникнення варто закрити герметиком. Фахівці радять особливо перевіряти щілини біля вікон, дверей і комунікацій.

3. Змийте "доріжки" мильною водою

Якщо ви вже прибрали джерело їжі, протріть місця, де повзали мурахи, мильною водою.

Це допомагає змити хімічний слід, який залишають комахи, і тимчасово порушити їхню звичну доріжку. Для цього достатньо розчинити невелику кількість рідкого засобу для миття посуду у воді.

Для поверхонь, де це безпечно, також можна використовувати розчин води з оцтом.

4. Спробуйте готові приманки

Якщо мурах багато або вони регулярно повертаються, однієї уборки може бути недостатньо. У такому випадку ефективнішим варіантом можуть бути спеціальні приманки для мурах.

Їхня перевага в тому, що робочі мурахи забирають приманку до гнізда, де нею можуть харчуватися інші особини. Саме тому приманки діють не лише на тих комах, яких ви бачите.

Водночас результат не завжди буде миттєвим: такі засоби можуть потребувати від кількох тижнів до довшого часу залежно від виду мурах і колонії.

Важливо: не варто одночасно обробляти місце приманки інсектицидним спреєм - це може завадити мурахам забрати приманку до гнізда.

Як прибрати мурах із квартири (фото: Pixabay)

8 натуральних засобів, які можуть відлякати мурах

Якщо не хочеться одразу використовувати агресивну хімію, можна спробувати прості засоби. Вони переважно працюють за рахунок різких запахів, які можуть заважати мурахам орієнтуватися за своїми слідами.

1. Лимон

Лимонний сік і цедра мають сильний аромат, який може перебивати "запахові" сліди мурах. Спочатку варто добре прибрати кухню, а потім протерти підлогу та поверхні водою з додаванням лимонного соку. Особливу увагу приділіть місцям, де найчастіше з'являються комахи.

2. Апельсин

Апельсинова цедра діє за схожим принципом. Свіжу шкірку можна розкласти біля місць, через які мурахи потрапляють у будинок, або протерти такими кірками поверхні. Сушена цедра також може стати додатковим засобом для відлякування.

3. Крейда

Крейдою можна позначити місця, через які мурахи потрапляють у приміщення, а також намалювати лінію вздовж їхнього маршруту. Це радше допоміжний метод, тому його краще поєднувати з прибиранням та перекриттям щілин.

4. Сіль

Сіль можна насипати біля щілин, тріщин та інших потенційних місць проникнення комах. Ще один варіант - приготувати слабкий сольовий розчин і протерти ним поверхні, де ви помітили мурах.

5. Перець

Різкий запах чорного або гострого червоного перцю може відлякувати мурах. Невелику кількість меленого перцю можна насипати біля їхніх маршрутів та місць проникнення. Не варто обприскувати комах концентрованим розчином перцю - це може подразнювати шкіру, очі та дихальні шляхи.

6. Винний оцет

Змішайте оцет із водою приблизно в рівних пропорціях і протріть поверхні, де пересуваються мурахи. Такий розчин допомагає прибрати їхні сліди. Перед використанням на поверхні, яка може пошкодитися від кислоти, краще перевірити засіб на непомітній ділянці.

7. М'ята

Сильний м'ятний аромат також може бути неприємним для мурах. Кілька крапель ефірної олії можна розвести у воді та нанести на місця, де помічали комах. Якщо ефірної олії немає, можна використовувати свіжу м'яту як додатковий ароматичний бар'єр.

8. Кориця та гвоздика

Мелену корицю та гвоздику можна розкласти невеликими порціями біля мурашиних маршрутів і місць проникнення. Їхній насичений аромат може допомогти відлякувати комах.

Як позбутися мурах на кухні (фото: Pixabay)

Чого краще не робити

Не залишайте їжу відкритою. Навіть кілька крихт можуть стати причиною появи нових мурах.

Не обмежуйтеся знищенням тих комах, яких бачите. Більша частина колонії може залишатися в гнізді, тому проблема швидко повертається.

Не використовуйте хімічні засоби навмання. Якщо застосовуєте інсектицид, дотримуйтеся інструкції на упаковці та тримайте засіб подалі від дітей і домашніх тварин.

Коли варто звернутися до фахівців

Якщо після прибирання, перекриття доступу та використання приманок мурахи продовжують з'являтися, проблема може бути в гнізді всередині стін, підлоги або поблизу будинку.

Особливо варто звернути увагу на великих темних мурах або їхню регулярну появу біля вологого чи пошкодженого дерева. Деякі види можуть облаштовувати гнізда у вологій або гнилій деревині.

У таких випадках краще визначити вид мурах і звернутися до фахівця з боротьби зі шкідниками, а не безкінечно обробляти квартиру спреями.