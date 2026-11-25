Перевірте заряд навушника та контакти в кейсі

Насамперед переконайтеся, що обидва навушники заряджаються. Іноді один із них не отримує живлення через забруднені контакти або неправильне розташування у футлярі.

У рекомендаціях Google щодо заряджання Pixel Buds фахівці радять перевірити контакти, заряд кейса та правильність розміщення навушників.

Для цього:

Вийміть обидва навушники з футляра. Огляньте металеві контакти на навушниках та всередині кейса. За потреби обережно протріть їх сухою м'якою тканиною. Поверніть навушники у футляр та перевірте, чи почалося заряджання.

Для Pixel Buds виробник рекомендує залишити навушники заряджатися щонайменше на 30 хвилин, перш ніж повторно перевірити підключення.

Очистьте сітку динаміка

Якщо навушник підключається, але звук став дуже тихим, перевірте захисну сітку динаміка.

Також варто враховувати, що накопичення пилу та вушної сірки може зменшувати гучність одного або обох навушників. Спочатку зніміть силіконові амбушури, якщо вони є, та огляньте звуковий отвір. Помітні забруднення обережно приберіть способом, який рекомендує виробник вашої моделі.

Не використовуйте гострі металеві предмети та не занурюйте навушники у воду, якщо цього прямо не передбачає інструкція. Способи очищення відрізняються залежно від конструкції та захисту пристрою.

Перевірте баланс звуку на телефоні

Іноді обидва навушники справні, але звук чути лише з одного боку через неправильні налаштування аудіо.

В інструкції Apple власникам AirPods рекомендують перевірити баланс між лівим та правим каналами.

На iPhone потрібно:

Відкрити "Параметри". Перейти до розділу "Доступність". Вибрати "Аудіовізуалізація". Переконатися, що повзунок балансу розташований посередині.

На смартфонах Android аналогічний параметр можна знайти в налаштуваннях спеціальних можливостей. Назви розділів залежать від виробника та версії системи.

Якщо повзунок зміщений до одного краю, поверніть його в центральне положення та перевірте звук.

Відновіть з'єднання між навушниками

У деяких моделях лівий та правий навушники можуть втратити синхронізацію між собою. Тоді звук відтворюватиметься лише з одного боку.

За поясненням Samsung, для окремих моделей Galaxy Buds передбачена процедура повторного з'єднання навушників.

Наприклад, для Galaxy Buds2, Buds2 Pro та Buds FE потрібно:

Помістити обидва навушники в зарядний футляр. Переконатися, що вони правильно розташовані. Одночасно натиснути та утримувати сенсорні панелі обох навушників приблизно сім секунд. Дочекатися, поки індикатор блимне та згасне.

Для Galaxy Buds3 та Buds4 використовуються кнопки на зарядному футлярі, причому їхнє розташування відрізняється.

Цей спосіб не універсальний. Якщо у вас навушники іншого виробника, знайдіть процедуру синхронізації в інструкції до своєї моделі.

Перепідключіть навушники через Bluetooth

Якщо звук не відновився, спробуйте видалити навушники зі списку Bluetooth-пристроїв та підключити їх повторно.

У матеріалі Microsoft пояснюють, що відтворення звуку лише в одному каналі може бути пов'язане з налаштуваннями системи або порушенням Bluetooth-з'єднання.

Щоб виконати повторне підключення:

Відкрийте налаштування Bluetooth на телефоні або комп'ютері. Знайдіть свої навушники серед підключених пристроїв. Виберіть "Забути пристрій" або "Видалити пристрій". Переведіть навушники в режим сполучення за інструкцією виробника. Знайдіть їх у списку доступних Bluetooth-пристроїв та підключіть знову.

Якщо навушники підключені до комп'ютера з Windows, додатково перевірте баланс лівого та правого каналів у параметрах звуку.

Скиньте налаштування навушників

Якщо повторне підключення не допомогло, наступним кроком може бути скидання налаштувань.

Для окремих моделей передбачені перезапуск та повернення до заводських налаштувань.

Це різні процедури. Звичайний перезапуск може зберігати інформацію про підключені пристрої, тоді як відновлення заводських налаштувань видаляє дані сполучення. Порядок скидання залежить від моделі. Перед процедурою перевірте офіційну інструкцію, а після завершення повторно підключіть навушники до телефону.

Коли навушник потребує ремонту

Якщо попередні способи не допомогли, підключіть навушники до іншого телефону або комп'ютера. У разі появи звуку, причина, найімовірніше, пов'язана з налаштуваннями або підключенням першого пристрою.

Якщо один навушник залишається беззвучним навіть після заряджання, очищення та повторного підключення, можлива апаратна несправність.

Особливої уваги потребують випадки, коли навушник перестав працювати після падіння або контакту з водою. Якщо пристрій сильно нагрівається, має пошкоджений корпус чи ознаки деформації акумулятора, припиніть його використання та заряджання.

За підозри на внутрішню несправність зверніться до сервісного центру. Самостійне розбирання навушника з вбудованим акумулятором може призвести до додаткових пошкоджень.