Не робіть цю помилку перед зимою: експерти пояснили, чи потрібно поливати сад восени

Коли рослини можуть обійтися без вашої допомоги

Навіть якщо надворі вже не спекотно і рослини припинили активний видимий ріст, їхня коренева система продовжує розвиватися, поки температура ґрунту залишається сприятливою.

Осінній полив особливо важливий для нещодавно висаджених дерев, кущів та нових газонів, адже вода необхідна їм для формування міцного коріння перед зимою.

Полив восени не має бути щоденною рутиною. Ви можете сміливо відкласти лійку та шланг у кількох випадках:

Якщо осінь видалася дощовою і ґрунт залишається вологим у зоні залягання коріння, додаткова вода не потрібна.

Багаторічні культури та дерева, які ростуть на вашій ділянці вже не перший рік, зазвичай мають достатньо глибоке коріння, щоб самостійно добувати вологу.

Як і коли правильно поливати восени

Зниження температури означає, що вода випаровується значно повільніше. Тому графік поливу має кардинально змінитися:

Орієнтуйтеся на ґрунт, а не на календар. Замість того, щоб поливати сад за жорстким розкладом, перевіряйте стан землі. Якщо на глибині кількох сантиметрів вона волога - полив варто пропустити.

Поливайте виключно вранці. Це найкращий час для осіннього поливу. Вода встигне ввібратися, а листя просохнути до вечірнього зниження температури, що вбереже рослини від грибкових захворювань.

Не заливайте ділянку. Мета полягає в тому, щоб доставити вологу до коріння, а не створити постійно мокре болото, у якому коріння почне гнити.

Секрет мульчування та перевірка ґрунту

Щоб зменшити потребу в осінньому поливі та додатково захистити рослини від перших холодів, використовуйте мульчу. Шар опалого листя, соломи або деревної кори товщиною 5-7 см навколо стовбурів дерев та кущів допоможе утримати вологу в землі та створить "ковдру" для кореневої системи.

Як перевірити, чи потрібна вода? Використайте правило "дерев'яної палички". Встроміть звичайну дерев'яну шпажку або паличку в землю на глибину 10-15 см. Якщо вона виходить брудною та вологою - полив не потрібен. Якщо сухою - час зволожити ґрунт.

Коли варто остаточно зупинитися?

Багато хто вважає, що полив треба припиняти після перших заморозків. Проте експерти заперечують: якщо після заморозку настає сухий період, нещодавно висаджені рослини все ще потребуватимуть вологи.

Остаточним сигналом для припинення поливу є промерзання ґрунту. Коли земля стабільно замерзає і стає твердою, додатковий полив втрачає будь-який сенс, адже коріння вже не здатне вбирати замерзлу воду.