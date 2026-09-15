Що покласти до картоплі, щоб вона не проростала у погребі: знадобиться те, що є на кухні

Досвідчені городники знають: поява паростків означає, що бульби поступово виходять зі стану спокою і готуються до нового циклу росту. Навесні це природний процес, адже картоплю саме тоді висаджують у землю.

Однак якщо паростки з'явилися у погребі в січні чи лютому чи ще раніше, це може свідчити про неправильні умови зберігання.

Що покласти до картоплі, щоб вона не проростала

Один із популярних народних способів - використати звичайний лимон. Якщо на бульбах уже почали з'являтися невеликі паростки, їх рекомендують обережно видалити, а потім покласти до картоплі кілька цитрусових.

Лимон не потрібно розрізати. Достатньо зробити в ньому кілька наскрізних проколів і покласти фрукт у ящик або мішок із картоплею - одного великого лимона вистачає приблизно на 100 кг бульб.

Замість лимона прихильники народних методів також використовують одне-два кислих яблука. Вважається, що такі фрукти можуть допомогти відтермінувати появу паростків.

Ще один варіант - папороть або листя червоної горобини. Ними можна вистелити дно ящика, а зверху вже насипати картоплю. Такі рослини традиційно використовують під час зберігання овочів через їхні фітонцидні властивості.

Каштани, жолуді та буряк - що ще радять городники

Серед народних способів можна зустріти й використання каштанів або жолудів. Їх розкладають у ящику з картоплею - приблизно по 5-10 штук. Прихильники цього методу вважають, що вони допомагають контролювати вологість і можуть дещо пригальмувати проростання.

А от буряк - один із найпоширеніших "сусідів" картоплі під час зимового зберігання.

Його можна розкласти зверху або між бульбами. Річ у тім, що буряку для тривалого зберігання потрібна волога, тому він може забирати її надлишок із навколишнього середовища. Це, своєю чергою, допомагає зменшити ризик загнивання картоплі.

Також картоплю радять зберігати окремо від більшості інших овочів. Винятком часто називають саме буряк і редьку - за умови, що овочі здорові та добре підготовлені до зберігання.

Правильні умови у погребі

Втім, одних народних засобів недостатньо, якщо в погребі немає належних умов.

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), температура, вологість і вентиляція є ключовими факторами під час зберігання картоплі. За надто високої температури бульби швидше виходять зі стану спокою та починають проростати.

Перед закладанням на зиму бульби потрібно перебрати та відкласти пошкоджену, підгнилу або хвору картоплю. Здорові бульби бажано добре просушити, а саме приміщення заздалегідь підготувати до нового сезону.

Для тривалого зберігання картоплі важливо підтримувати прохолодну температуру, не допускати потрапляння світла та забезпечити вентиляцію. Якщо в погребі стає надто тепло, бульби швидше виходять зі стану спокою і починають проростати.

Варто регулярно перевіряти запаси. Якщо серед картоплі з'явилася одна підгнила бульба, її необхідно одразу прибрати, щоб проблема не поширилася на сусідні.