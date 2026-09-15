Что положить в картофель, чтобы он не прорастал в погребе: понадобится то, что есть на кухне

Опытные огородники знают: появление ростков означает, что клубни постепенно выходят из покоя и готовятся к новому циклу роста. Весной это естественный процесс, ведь картошку именно тогда высаживают в землю.

Однако если ростки появились в погребе в январе или феврале или еще раньше, это может свидетельствовать о неправильных условиях хранения.

Что положить в картофель, чтобы он не прорастал

Один из популярных народных способов - использовать обычный лимон. Если на клубнях уже начали появляться небольшие побеги, их рекомендуют осторожно удалить, а затем положить в картофель несколько цитрусовых.

Лимон не следует разрезать. Достаточно сделать в нем несколько сквозных проколов и положить фрукт в ящик или мешок с картофелем - одного крупного лимона хватает примерно на 100 кг клубней.

Вместо лимона приверженцы народных методов также используют одно-два кислых яблока. Считается, что такие фрукты могут помочь отсрочить появление ростков.

Еще один вариант - папоротник или листья красной рябины. Ими можно выстелить дно ящика, а сверху уже насыпать картошку. Такие растения традиционно используют при хранении овощей из-за их фитонцидных свойств.

Каштаны, желуди и свекла - что еще советуют огородники

Среди народных способов можно встретить и использование каштанов или желудей. Их раскладывают в ящике с картофелем - примерно по 5-10 штук. Поклонники этого метода считают, что они помогают контролировать влажность и могут несколько притормозить прорастание.

А вот свекла - один из самых распространенных "соседей" картофеля во время зимнего хранения.

Ее можно разложить сверху или между клубнями. Дело в том, что свекле для длительного хранения нужна влага, поэтому она может забирать ее избыток из окружающей среды. Это, в свою очередь, помогает уменьшить риск загнивания картофеля.

Также картошку советуют хранить отдельно от большинства других овощей. Исключение часто называют именно свеклу и редьку - при условии, что овощи здоровы и хорошо подготовлены к хранению.

Правильные условия в погребе

Впрочем, одних народных средств недостаточно, если в погребе нет положенных условий.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) температура, влажность и вентиляция являются ключевыми факторами при хранении картофеля. При слишком высокой температуре клубни быстрее выходят из покоя и начинают прорастать.

Перед закладкой на зиму клубни нужно перебрать и отложить поврежденный, подгнивший или больной картофель. Здоровые клубни желательно хорошо просушить, а именно помещение заранее подготовить к новому сезону.

Для длительного хранения картофеля важно поддерживать прохладную температуру, не допускать попадания света и обеспечить вентиляцию. Если в погребе становится слишком тепло, клубни быстрее выходят из покоя и начинают прорастать.

Следует регулярно проверять запасы. Если среди картофеля появился один подгнивший клубень, его необходимо сразу убрать, чтобы проблема не распространилась на соседние.