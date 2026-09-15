rbc.ua
Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Главная Полезное Что положить в картофель, чтобы он не прорастал в погребе: понадобится то, что есть на кухне
Полезное 15 сентября 2026, 17:47

Что положить в картофель, чтобы он не прорастал в погребе: понадобится то, что есть на кухне

Эта маленькая хитрость может надолго отложить появление ростков
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Как сохранить картошку до весны (фото: Styler)
Поделиться:

Зимой картофель в погребе часто начинает прорастать, из-за чего клубни теряют качество и быстрее портятся. Однако избежать этого можно с помощью простого продукта и правильных условий хранения.

Styler рассказывает, что именно стоит положить в картофель и какие еще простые уловки помогут сохранить урожай до весны.

Опытные огородники знают: появление ростков означает, что клубни постепенно выходят из покоя и готовятся к новому циклу роста. Весной это естественный процесс, ведь картошку именно тогда высаживают в землю.

Однако если ростки появились в погребе в январе или феврале или еще раньше, это может свидетельствовать о неправильных условиях хранения.

Что положить в картофель, чтобы он не прорастал

Один из популярных народных способов - использовать обычный лимон. Если на клубнях уже начали появляться небольшие побеги, их рекомендуют осторожно удалить, а затем положить в картофель несколько цитрусовых.

Лимон не следует разрезать. Достаточно сделать в нем несколько сквозных проколов и положить фрукт в ящик или мешок с картофелем - одного крупного лимона хватает примерно на 100 кг клубней.

Вместо лимона приверженцы народных методов также используют одно-два кислых яблока. Считается, что такие фрукты могут помочь отсрочить появление ростков.

Еще один вариант - папоротник или листья красной рябины. Ими можно выстелить дно ящика, а сверху уже насыпать картошку. Такие растения традиционно используют при хранении овощей из-за их фитонцидных свойств.

Каштаны, желуди и свекла - что еще советуют огородники

Среди народных способов можно встретить и использование каштанов или желудей. Их раскладывают в ящике с картофелем - примерно по 5-10 штук. Поклонники этого метода считают, что они помогают контролировать влажность и могут несколько притормозить прорастание.

А вот свекла - один из самых распространенных "соседей" картофеля во время зимнего хранения.

Ее можно разложить сверху или между клубнями. Дело в том, что свекле для длительного хранения нужна влага, поэтому она может забирать ее избыток из окружающей среды. Это, в свою очередь, помогает уменьшить риск загнивания картофеля.

Также картошку советуют хранить отдельно от большинства других овощей. Исключение часто называют именно свеклу и редьку - при условии, что овощи здоровы и хорошо подготовлены к хранению.

Правильные условия в погребе

Впрочем, одних народных средств недостаточно, если в погребе нет положенных условий.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) температура, влажность и вентиляция являются ключевыми факторами при хранении картофеля. При слишком высокой температуре клубни быстрее выходят из покоя и начинают прорастать.

Перед закладкой на зиму клубни нужно перебрать и отложить поврежденный, подгнивший или больной картофель. Здоровые клубни желательно хорошо просушить, а именно помещение заранее подготовить к новому сезону.

Для длительного хранения картофеля важно поддерживать прохладную температуру, не допускать попадания света и обеспечить вентиляцию. Если в погребе становится слишком тепло, клубни быстрее выходят из покоя и начинают прорастать.

Следует регулярно проверять запасы. Если среди картофеля появился один подгнивший клубень, его необходимо сразу убрать, чтобы проблема не распространилась на соседние.

Картошка Советы Картофель
Читайте также 24-часовые смены и 17 тысяч зарплаты: парамедик описал работу на "скорой" в Киеве 15 сентября 2026, 18:33 Старый рецепт, который не теряет популярности: салат с рисом и овощами на зиму 15 сентября 2026, 16:15 Толстый свитер не спасет: что действительно поможет согреться дома зимой 15 сентября 2026, 14:44 5 украинских фильмов, которые стоит посмотреть вечером: от "Куба & Аляска" до "Іншого Франка" 15 сентября 2026, 13:58
Больше интересного
Гороскопы Астропрогноз до конца недели: 17 и 20 сентября будут удачными, а 18-го лучше не рисковать 15 сентября 2026, 12:40
Тренды Это лучше оставить в 2000-х: Андре Тан назвал 3 неудачные модели джинсов 15 сентября 2026, 11:51
Вкусно Сытные и хрустящие: простой рецепт горячих бутербродов с курицей и сыром 15 сентября 2026, 10:55
Полезное Зола, компост и без азотных удобрений: правила осенней подкормки почвы для урожая в следующем году 15 сентября 2026, 09:03
Люди "Куда она их прячет?": Мирзоян рассказал, как они с Матвиенко делят деньги 15 сентября 2026, 08:14