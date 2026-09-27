Щоб не мерзнути взимку: що перевірити у квартирі до початку опалювального сезону

Перевірте вікна та балконні двері

Огляньте ущільнювачі на вікнах і балконних дверях та перевірте, чи немає місць, звідки відчувається протяг. Зношені ущільнювачі, нещільне прилягання або пошкоджені стики можуть збільшувати тепловтрати.

Держенергоефективності рекомендує ущільнювати вікна й двері, а за можливості встановлювати енергоефективні вікна. Тому дрібні проблеми краще усунути до початку холодів, а не чекати перших морозів.

Перевірте батареї та звільніть простір навколо них

Переконайтеся, що радіатори не закриті меблями або щільними шторами, які можуть перешкоджати поширенню тепла. Якщо минулої зими батарея гріла нерівномірно або окремі радіатори залишалися холодними, про це варто заздалегідь повідомити ОСББ чи управителя, як рекомендує НКРЕКП.

Для будинків із централізованим опаленням підготовка системи передбачає, зокрема, налагодження, ремонт, промивання та перевірку гідравлічних режимів. Самостійно втручатися у внутрішньобудинкову систему опалення мешканцям не потрібно.

Огляньте терморегулятори

Якщо на батареях встановлені термостатичні регулятори, зверніть увагу, чи вони нормально реагують на зміну положення. Такі пристрої дозволяють регулювати подачу тепла до радіатора та контролювати температуру в приміщенні.

Встановлення і використання термостатичних регуляторів прямо зазначене серед рекомендацій Держенергоефективності для мешканців багатоквартирних будинків. Якщо регулятор заїдає або не працює, краще вирішити проблему до початку опалювального сезону.

Обслужіть опалювальне обладнання

Якщо у квартирі є індивідуальне опалення, до холодів варто перевірити справність котла або іншого обладнання. Це особливо актуально для систем, робота яких залежить від електроенергії.

ДСНС у рекомендаціях до нового опалювального сезону окремо наголошує на безпечній експлуатації електромереж, систем опалення та теплогенеруючого обладнання. Газове обладнання не варто самостійно розбирати чи ремонтувати - для цього слід звертатися до кваліфікованого фахівця.

Перевірте вентиляцію

Перед початком опалювального сезону переконайтеся, що вентиляційні отвори не закриті та не заблоковані. Перед холодами переконайтеся, що вентиляційні канали не перекриті й тяга працює нормально.

НКРЕКП наголошує, що особливо важливо стежити за нею у квартирах, де використовуються газові прилади. Якщо є проблеми з вентиляцією або тягою, їх варто вирішити до початку активного опалення.

Огляньте розетки та електромережу

Перед зимою перевірте стан розеток, подовжувачів і кабелів, особливо якщо плануєте користуватися електричним обігрівачем. Важливо оглянути внутрішні електромережі та розетки.

Додаткове навантаження взимку може створювати ризики для старої або несправної проводки. Якщо розетка нагрівається, іскрить чи має сліди пошкодження, нею не варто користуватися до перевірки фахівцем.

Підготуйтеся до можливих відключень

Для українських квартир варто передбачити сценарій, коли одночасно зникає електрика, а опалення залежить від живлення. Перевірте павербанки, ліхтарі, зарядні станції або UPS, якщо вони у вас є.

Держенергоефективності рекомендує мешканцям багатоповерхівок мати резервні джерела живлення, зокрема UPS або інвертор з акумулятором, а також павербанк і ліхтарі із запасом батарей.

ДСНС у вересні 2026 року також окремо розглядала питання резервного енергозабезпечення та безпечного використання таких пристроїв під час підготовки житлового фонду до зими.