Як працює клей на скотчі

Для виробництва скотчу використовують клеї, чутливі до тиску (Pressure Sensitive Adhesives, або PSA). Вони не потребують нагрівання чи змочування водою - достатньо притиснути стрічку до поверхні.

Клей має в'язкопружні властивості. Завдяки цьому він здатний проникати в мікроскопічні нерівності поверхні та водночас чинити опір відриванню.

Однак на міцність з'єднання впливають структура поверхні, властивості полімерів і площа контакту. Саме тому одна й та сама стрічка може місяцями триматися на склі, але відпасти від пофарбованої стіни вже наступного дня.

Чому скотч з часом відліплюється

Пил на стінах. Навіть візуально чиста стіна може бути вкрита тонким шаром пилу. У такому разі скотч фактично приклеюється до дрібних частинок, а не до самої поверхні.

Нерівна поверхня. Штукатурка, фактурні шпалери та деякі матові фарби мають мікроскопічні нерівності. Через них клей контактує лише з окремими ділянками стіни.

Підвищена вологість. У дослідженні, опублікованому Soft Matter у 2022 році, вчені встановили, що поглинання вологи клейовим шаром скотчу послаблює його та полегшує відривання стрічки.

Температура. На холоді клей може втрачати еластичність і гірше прилягати до поверхні, а за надмірного тепла - розм'якшуватися. Саме тому проблеми нерідко виникають біля батарей, вікон та на балконах.

Постійне навантаження. Під дією ваги предмета клейовий шар може поступово деформуватися. Це явище називають повзучістю матеріалу. Через нього навіть добре приклеєна стрічка з часом може зміщуватися або відриватися.

Старіння клею. Залежно від складу клейовий шар під впливом часу, кисню, сонячного світла та температури може втрачати свої початкові властивості.

Як зрозуміти, у чому саме проблема

Зверніть увагу на зворотний бік стрічки після того, як вона відпала:

на клеї залишився пил - поверхню потрібно краще очистити,

разом зі скотчем відшарувалася фарба - проблема в міцності покриття стіни,

клей залишився на стіні - імовірно, відбулося руйнування клейового шару або його відокремлення від основи стрічки,

стрічка чиста, але погано липне - клей міг втратити свої властивості,

скотч поступово сповзає вниз - найімовірніше, він не витримує тривалого навантаження.

Як приклеїти скотч, щоб він довше тримався

Насамперед протріть стіну чистою мікрофіброю. Якщо покриття допускає вологе очищення, видаліть забруднення та дочекайтеся повного висихання поверхні.

Також варто дотримуватися кількох правил:

не торкайтеся клейового шару пальцями,

використовуйте новий відрізок стрічки замість того, що вже відклеївся,

ретельно притискайте скотч по всій площі, особливо по краях,

наклеюйте стрічку за кімнатної температури,

рівномірно розподіляйте навантаження,

дотримуйтеся рекомендованого виробником часу перед навантаженням.

Цікаво, що деяким монтажним стрічкам потрібен час для досягнення максимальної міцності. Наприклад, за даними виробника 3M, стрічки серії VHB за кімнатної температури досягають приблизно 50% остаточної міцності через 20 хвилин, 90% - через добу, а максимальної - через 72 години. Однак ці показники не є універсальними для всіх видів скотчу.

Який скотч краще використовувати для стін

Звичайна канцелярська стрічка добре підходить для паперу, але не розрахована на тривале кріплення предметів до стін.

Для фотографій та плакатів краще використовувати знімні клейові смужки або спеціальну монтажну масу. Для нерівних поверхонь підійде спінена двостороння монтажна стрічка, якщо виробник передбачає її застосування на відповідному покритті.

А ось використовувати максимально міцний скотч на шпалерах або пофарбованих стінах не завжди варто. Він може триматися настільки добре, що під час зняття пошкодить декоративне покриття.