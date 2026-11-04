Відключили світло під час прання: як діяти, щоб не зіпсувати речі та пральну машину

Чи може відключення світла зламати пральну машину

Саме по собі раптове зникнення електроенергії не означає, що пральна машина вийшла з ладу. Більшість сучасних моделей розраховані на ситуації, коли цикл переривається.

Проте після зупинки всередині може бути вода, а дверцята іноді залишаються заблокованими. За інформацією LG, якщо електроживлення переривається під час прання, машина може вимкнутися, не зливши воду.

Важливо враховувати, що різні моделі поводяться по-різному: одні продовжують програму після повернення електроенергії, інші потребують повторного запуску.

Що зробити одразу після зникнення світла

Насамперед не варто панікувати та намагатися відчинити дверцята силою. Якщо барабан заповнений водою, це може призвести до затоплення підлоги.

Найкраще діяти так:

Переконайтеся, що барабан повністю зупинився. Не натискайте без потреби кнопки та не намагайтеся механічно розблокувати дверцята. Якщо електропостачання нестабільне або очікуються повторні відключення, можна від'єднати пральну машину від розетки сухими руками, якщо доступ до неї безпечний. Якщо відключення тривале, оцініть, чи потрібно діставати речі, чи можна дочекатися відновлення електроенергії.

Від'єднувати техніку від мережі особливо важливо перед будь-якими діями зі зливним фільтром або аварійним відкриванням дверцят.

Чому не можна силоміць відкривати дверцята

Під час прання дверцята багатьох машин із фронтальним завантаженням автоматично блокуються. Це захищає від випадкового відкривання, коли всередині є вода або барабан обертається.

У Samsung пояснюють, що деякі моделі не дозволяють відкрити дверцята, поки в барабані залишається вода. Тому не потрібно тягнути ручку, підважувати замок сторонніми предметами або намагатися обійти систему блокування.

Якщо світло повернеться незабаром, найпростіше дочекатися, поки машина знову запрацює, і скористатися штатним завершенням програми або режимом зливу.

Як злити воду, якщо світла довго немає

Якщо електропостачання не відновлюється, а речі потрібно терміново дістати, у деяких пральних машинах передбачений аварійний злив.

За інструкцією Samsung, у моделях із відповідною конструкцією порядок дій такий:

Від'єднайте пральну машину від електромережі. Якщо прання відбувалося за високої температури, дочекайтеся охолодження води. Підготуйте рушники та низьку місткість для збирання води. Відкрийте сервісну кришку в нижній частині машини, якщо вона передбачена конструкцією. Знайдіть аварійний зливний шланг і повільно злийте воду невеликими порціями. Після завершення зливу щільно закрийте шланг і поверніть його на місце.

Не всі пральні машини мають окремий аварійний шланг. Якщо його немає, потрібно керуватися інструкцією саме до своєї моделі. Не варто просто відкручувати фільтр, коли бак повний води: рідина може швидко вилитися на підлогу.

Чи можна відкрити пральну машину без електрики

Деякі моделі мають механізм аварійного розблокування дверцят. Але користуватися ним можна лише відповідно до інструкції виробника.

Наприклад, у посібнику Bosch зазначено, що перед аварійним відкриванням необхідно відключити техніку від живлення та злити воду.

Також потрібно переконатися, що барабан не рухається, а вода й білизна не надто гарячі. Якщо через скло дверцят видно воду, відкривати машину не можна.

За відсутності аварійного механізму або якщо його розташування невідоме, краще дочекатися електроенергії чи звернутися до сервісного центру.

Що робити, коли світло повернулося

Після відновлення електропостачання не потрібно одразу запускати новий повний цикл. Спочатку перевірте, чи машина самостійно продовжила роботу.

За інформацією Bosch, окремі моделі автоматично відновлюють перервану програму. А Whirlpool пояснює, що після збою живлення на дисплеї деяких машин може з'явитися код PF (Power Failure). У такому випадку цикл можна відновити кнопкою запуску.

Якщо пральна машина не запустилася автоматично:

Перевірте, чи відновилося стабільне електропостачання.

Увімкніть машину та подивіться, чи збереглася попередня програма.

Якщо програма скинулася, виберіть відповідний режим прання або полоскання.

Якщо речі вже випрані, але залишилися мокрими, можна скористатися програмою зливу та віджимання.

Повторно додавати повну порцію порошку не потрібно, якщо мийний засіб уже залишився в барабані. Це може призвести до надмірного піноутворення та ускладнити полоскання.

Скільки мокрі речі можуть залишатися в барабані

Якщо відключення тривало кілька годин, важливо звернути увагу на стан білизни. У закритому барабані вологі речі поступово можуть набувати неприємного запаху. Особливо це стосується рушників, спортивного одягу та щільних тканин.

Якщо світло повернулося швидко, а речі не мають стороннього запаху, зазвичай достатньо завершити перервану програму.

Якщо ж білизна довго залишалася мокрою та вже пахне затхлістю, краще випрати її повторно відповідно до рекомендацій на етикетках.

Універсальної кількості годин, після якої всю білизну обов'язково потрібно перепирати, немає. Значення мають температура в приміщенні, тривалість простою та стан самих речей.

Як підготувати пральну машину до наступних відключень

Якщо електроенергію вимикають регулярно, краще заздалегідь змінити кілька побутових звичок.

Перед запуском прання перевіряйте доступний графік відключень, якщо він є. Для тривалих програм залишайте запас часу, оскільки фактичне вимкнення може відбутися раніше.

Корисно також знайти інструкцію до своєї пральної машини та перевірити, чи передбачені в ній автоматичне відновлення програми, аварійний злив і ручне розблокування дверцят.