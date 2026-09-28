Вікна мокрі щоранку: чому з'являється конденсат і як його позбутися

Чому на вікнах з’являється конденсат

Конденсат утворюється, коли тепле вологе повітря стикається з холодною поверхнею. Узимку такою поверхнею часто стає скло, тому вода осідає саме на вікнах.

У рекомендаціях уряду Великої Британії щодо вологи та плісняви зазначається, що конденсат є однією з найпоширеніших причин підвищеної вологи в помешканні. Найчастіше його можна помітити на вікнах, у кутах кімнат, на стелі та за меблями біля зовнішніх стін.

Окрім звичок мешканців на кількість конденсату безпосередньо впливає стан самого житла. Проблему можуть посилювати недостатня вентиляція, низька температура поверхонь, погане утеплення та так звані містки холоду.

Звідки у квартирі зайва волога

Побутові справи неминуче додають вологості повітря в помешканні. Вона утворюється під час приймання душу, приготування їжі, прання та сушіння одягу. Тому важливо не лише витирати воду зі скла, а й зменшувати кількість вологи в приміщенні та забезпечувати її відведення.

Під час приготування їжі варто користуватися кухонною витяжкою, а під час душу - вентиляцією у ванній. Двері до цих приміщень краще зачиняти, щоб волога не поширювалася по квартирі.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, постійна вологість і пліснява в приміщенні пов'язані з підвищеним ризиком респіраторних симптомів, алергії та астми.

Як позбутися конденсату на вікнах

Регулярно провітрюйте квартиру. На кілька хвилин відчиняйте вікна, щоб освіжити повітря, та не перекривайте вентиляційні отвори. Якщо після заміни вікон або утеплення конденсату стало більше, варто перевірити роботу вентиляції. Відповідні рекомендації наводить уряд Великої Британії.

На кілька хвилин відчиняйте вікна, щоб освіжити повітря, та не перекривайте вентиляційні отвори. Якщо після заміни вікон або утеплення конденсату стало більше, варто перевірити роботу вентиляції. Відповідні рекомендації наводить уряд Великої Британії. Не ставте меблі впритул до зовнішніх стін. Залишайте невеликий простір, щоб повітря могло циркулювати. Особливо це важливо в холодних кутах кімнати. Подібні поради щодо циркуляції повітря та запобігання накопиченню вологи наводить Споживчий центр Північного Рейну-Вестфалії.

Залишайте невеликий простір, щоб повітря могло циркулювати. Особливо це важливо в холодних кутах кімнати. Подібні поради щодо циркуляції повітря та запобігання накопиченню вологи наводить Споживчий центр Північного Рейну-Вестфалії. Контролюйте вологість. Перевірити її рівень можна за допомогою гігрометра. Якщо вологість постійно зависока, може допомогти осушувач повітря. Mayo Clinic рекомендує підтримувати вологість у приміщенні на рівні 30-50%.

Перевірити її рівень можна за допомогою гігрометра. Якщо вологість постійно зависока, може допомогти осушувач повітря. Mayo Clinic рекомендує підтримувати вологість у приміщенні на рівні 30-50%. Сушіть білизну в добре провітрюваному місці. Мокрий одяг додатково підвищує вологість у квартирі, тому під час похолодання важливо забезпечити відведення вологи.

Мокрий одяг додатково підвищує вологість у квартирі, тому під час похолодання важливо забезпечити відведення вологи. Витирайте воду зі скла та рам. Це не усуне причину конденсату, але допоможе не залишати вологу на поверхнях. Якщо вікна мокріють щодня, варто шукати причину підвищеної вологості або проблем із вентиляцією.

Коли потрібен фахівець

Якщо конденсат не зникає, а на рамах чи стінах з'являються темні плями або запах затхлості, варто перевірити вентиляцію, вікна, утеплення та можливі протікання.

Всесвітня організація охорони здоров'я зазначає, що тривале перебування у вологих приміщеннях пов'язане з підвищеним ризиком респіраторних симптомів, алергій та астми. Тому важливо усунути не лише саму плісняву, а й причину появи вологи.