Окна мокрые каждое утро: почему появляется конденсат и как от него избавиться

Почему на окнах появляется конденсат

Конденсат появляется, когда теплый влажный воздух сталкивается с прохладной поверхностью. Зимой такой поверхностью часто становится стекло, поэтому вода оседает именно на окнах.

В рекомендациях правительства Великобритании по влаге и плесени отмечается, что конденсат является одной из наиболее распространенных причин повышенной влаги в доме. Чаще его можно заметить на окнах, в углах комнат, на потолке и за мебелью у наружных стен.

Кроме привычек жильцов на количество конденсата оказывает непосредственное влияние состояние самого жилья. Проблему могут усугублять недостаточная вентиляция, низкая температура поверхностей, плохое утепление и так называемые мостики холода.

Откуда в квартире лишняя влага

Бытовые дела неизбежно придают влажности воздух в помещении. Она образуется во время приема душа, приготовления пищи, стирки и сушки одежды. Поэтому важно не только вытирать воду из стекла, но и уменьшать количество влаги в помещении и обеспечивать ее отвод.

Во время приготовления пищи следует пользоваться кухонной вытяжкой, а во время душа - вентиляцией в ванной. Дверь в эти помещения лучше закрывать, чтобы влага не распространялась по квартире.

По данным Всемирной организации здравоохранения, постоянная влажность и плесень в помещении связаны с повышенным риском респираторных симптомов, аллергии и астмы.

Как избавиться от конденсата на окнах

Регулярно проветривайте квартиру. На несколько минут открывайте окна, чтобы освежить воздух, и не перекрывайте вентиляционные отверстия. Если после замены окон или утепления конденсата стало больше, следует проверить работу вентиляции. Соответствующие рекомендации приводит правительство Великобритании.

На несколько минут открывайте окна, чтобы освежить воздух, и не перекрывайте вентиляционные отверстия. Если после замены окон или утепления конденсата стало больше, следует проверить работу вентиляции. Соответствующие рекомендации приводит правительство Великобритании. Не ставьте мебель вплотную к наружным стенам. Оставляйте небольшое пространство, чтобы воздух мог циркулировать. Особенно это важно в холодных углах комнаты. Подобные советы по циркуляции воздуха и предотвращению накопления влаги приводит Потребительский центр Северного Рейна-Вестфалии.

Оставляйте небольшое пространство, чтобы воздух мог циркулировать. Особенно это важно в холодных углах комнаты. Подобные советы по циркуляции воздуха и предотвращению накопления влаги приводит Потребительский центр Северного Рейна-Вестфалии. Контролируйте влажность. Проверить ее уровень можно с помощью гигрометра. Если влажность постоянно высока, может помочь осушитель воздуха. Mayo Clinic советует поддерживать влажность в помещении на уровне 30-50%.

Проверить ее уровень можно с помощью гигрометра. Если влажность постоянно высока, может помочь осушитель воздуха. Mayo Clinic советует поддерживать влажность в помещении на уровне 30-50%. Сушите белье в хорошо проветриваемом месте. Мокрые одежды дополнительно повышают влажность в квартире, поэтому во время похолодания важно обеспечить отвод влаги.

Мокрые одежды дополнительно повышают влажность в квартире, поэтому во время похолодания важно обеспечить отвод влаги. Вытирайте воду из стекла и рам. Это не устранит причину конденсата, но поможет не оставлять влагу на поверхностях. Если окна мокреют каждый день, следует искать причину повышенной влажности или проблем с вентиляцией.

Когда нужен специалист

Если конденсат не исчезает, а на рамах или стенах появляются темные пятна или запах затхлости, следует проверить вентиляцию, окна, утепление и возможные протечки.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что продолжительное пребывание во влажных помещениях связано с повышенным риском респираторных симптомов, аллергий и астмы. Поэтому важно устранить не только самую плесень, но и причину появления влаги.