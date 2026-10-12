Не зберігайте парфуми у ванній: чому тепло та волога псують аромат

Чому не можна зберігати парфуми у ванній кімнаті

Багато людей залишають флакони з парфумами у ванній кімнаті, адже там зручно користуватися ними після душу. Однак експерти називають це місце одним із найгірших для зберігання ароматів.

За словами директорки лабораторії краси Good Housekeeping Сабіни Віземанн, у ванній кімнаті постійно змінюються температура, вологість та освітлення. Гаряча пара після душу, тепло від освітлювальних приладів і перепади температури можуть впливати на склад парфумів.

Під дією тепла та ультрафіолету ароматичні компоненти поступово руйнуються, а леткі речовини можуть швидше випаровуватися. У результаті парфуми здатні втратити свою початкову насиченість або почати пахнути зовсім інакше. Тому навіть закритий флакон не варто постійно залишати у ванній кімнаті.

Де ще не варто залишати парфуми

Ванна кімната - не єдине місце, яке може негативно впливати на аромат.

Експерти радять уникати зберігання парфумів:

На підвіконні. Пряме сонячне світло та нагрівання можуть прискорювати руйнування ароматичних компонентів.

Біля батарей та обігрівачів. Постійне тепло негативно впливає на стабільність парфумерної композиції.

У місцях із різкими перепадами температури. Часте нагрівання та охолодження можуть погіршувати якість парфумів.

Особливо уважними варто бути власникам великих колекцій ароматів, адже деякі флакони можуть залишатися невикористаними протягом місяців або навіть років.

Як зрозуміти, що парфуми зіпсувалися

Неправильне зберігання може вплинути не лише на запах, а й на зовнішній вигляд рідини.

Зрозуміти, що аромат змінився, можна за такими ознаками:

аромат став значно слабшим;

з'явився незвичний або неприємний запах;

рідина помітно потемніла;

парфуми стали каламутними;

на дні флакона з'явився осад.

Водночас не кожна зміна кольору обов'язково означає, що парфуми зіпсувалися. Варто звертати увагу на сукупність ознак, особливо якщо аромат почав суттєво відрізнятися від початкового.

Якщо запах став різким або неприємним, краще припинити використання засобу.

Де правильно зберігати парфуми, щоб вони довше служили

Найкраще місце для парфумів - прохолодне, сухе та захищене від сонячного світла.

Експертка Good Housekeeping рекомендує зберігати аромати у спальні, шафі або закритій шухляді, де температура залишається відносно стабільною.

Для правильного зберігання достатньо дотримуватися кількох рекомендацій:

тримати флакони подалі від сонячного світла;

не залишати парфуми біля джерел тепла;

щільно закривати флакон після використання;

уникати постійних перепадів температури;

за можливості зберігати парфуми в оригінальній коробці.

Скільки років можна користуватися парфумами

Єдиного терміну придатності для всіх ароматів немає. Він залежить від складу парфумів, умов зберігання та того, чи відкривали флакон.

За словами Сабіни Віземанн, відкриті парфуми за належних умов можуть зберігати свої властивості приблизно три роки, а іноді й довше.

При цьому свіжі цитрусові композиції зазвичай змінюються швидше, ніж аромати з деревними, мускусними або смолистими нотами.

Тому не варто орієнтуватися лише на дату покупки. Важливо також враховувати рекомендації виробника та перевіряти, чи не змінилися запах і зовнішній вигляд парфумів.