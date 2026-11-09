Зміна прізвища після шлюбу: які документи потрібно замінити протягом 30 днів

Паспорт громадянина України

Якщо після одруження людина взяла прізвище чоловіка чи дружини або обрала подвійне прізвище, внутрішній паспорт необхідно замінити.

За роз'ясненням Державної міграційної служби, звернутися для обміну документа потрібно протягом 30 календарних днів із моменту зміни прізвища.

Для оформлення нового паспорта знадобляться:

Паспорт громадянина України, який підлягає заміні.

Свідоцтво про шлюб.

Документ про сплату адміністративного збору.

Інші документи для внесення необхідних відомостей, якщо вони потрібні в конкретному випадку.

Подати документи можна до підрозділу ДМС або ЦНАП, який надає відповідну послугу.

Якщо не звернутися для обміну паспорта у встановлений строк, документ зі старими персональними даними може бути визнаний недійсним.

Важливо розрізняти строк звернення та строк виготовлення нового документа. Вимога подати заяву протягом місяця не означає, що за цей час людина обов'язково повинна отримати готову ID-картку.

Закордонний паспорт

Після зміни прізвища заміні підлягає і закордонний паспорт.

Державна міграційна служба пояснює, що документи з неактуальними персональними даними необхідно своєчасно обмінювати. Якщо закордонний паспорт не подати на обмін у передбачений строк, його можуть визнати недійсним.

Тому перед бронюванням квитків або поїздкою за кордон потрібно перевірити, чи збігаються персональні дані у паспорті та інших документах.

Новий закордонний паспорт можна оформити після отримання внутрішнього паспорта з актуальним прізвищем. Також ДМС передбачає можливість одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта.

Водійське посвідчення

Водіям після зміни прізвища необхідно обміняти посвідчення водія.

За роз'ясненням Головного сервісного центру МВС, для такого обміну передбачено 10-денний строк.

Обміняти посвідчення можна у сервісному центрі МВС або онлайн через Кабінет водія.

Для цього зазвичай потрібні:

Документ, що посвідчує особу.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Чинне водійське посвідчення.

Свідоцтво про шлюб або інший документ, який підтверджує зміну прізвища.

На період дії воєнного стану медична довідка для такого обміну необов'язкова.

Повторно складати іспити з водіння через зміну прізвища не потрібно.

Податковий номер

Після зміни прізвища потрібно оновити інформацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

Як пояснила Державна податкова служба, повідомити про зміну персональних даних необхідно протягом одного місяця.

Для цього подають заяву за формою № 5ДР та документи, які підтверджують зміни.

Зробити це можна:

Особисто в податковому органі.

Через уповноваженого представника.

Через Електронний кабінет платника податків.

Через застосунок Дія.

При цьому сам реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) не змінюється. Він залишається за людиною протягом усього життя. Оновлюються лише персональні відомості, пов'язані з цим номером.

Банківські картки та рахунки

Після отримання нового паспорта варто звернутися до банку, у якому відкриті рахунки.

Фінансовій установі необхідно повідомити про зміну прізвища, щоб актуалізувати персональні дані клієнта. Залежно від правил банку це можна зробити через мобільний застосунок, онлайн-підтримку або відділення.

Для оновлення інформації можуть знадобитися новий паспорт і свідоцтво про шлюб.

При цьому зміна прізвища не означає автоматичної необхідності закривати банківський рахунок. Питання перевипуску фізичної картки потрібно уточнювати у своєму банку.

Документи на автомобіль

Якщо після шлюбу людина змінила прізвище та є власником автомобіля, потрібно оновити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

За інформацією Головного сервісного центру МВС, документ необхідно обміняти не пізніше 10 днів після отримання нового документа, що підтверджує зміну персональних даних.

Замовити нове свідоцтво можна через Кабінет водія або застосунок Дія.

Під час оформлення потрібно обрати причину заміни, перевірити інформацію про транспортний засіб, визначити формат документа та спосіб отримання.

Якщо власник автомобіля не змінювався, сама зміна прізвища не означає продажу або переходу права власності на транспортний засіб.

Які документи після шлюбу можна не змінювати

Після зміни прізвища зазвичай не потрібно замінювати:

Дипломи та атестати про освіту.

Свідоцтво про народження.

Документи про право власності на квартиру, будинок або земельну ділянку.

Договори купівлі-продажу чи дарування.

Свідоцтва про право на спадщину.

Такі документи не втрачають юридичного значення лише через зміну прізвища.

За необхідності підтвердити, що документ зі старим прізвищем належить саме вам, можна за допомогою свідоцтва про шлюб або іншого документа, який засвідчує зміну персональних даних.

У якому порядку краще оновлювати документи

Щоб уникнути плутанини, після зміни прізвища варто діяти послідовно.

Насамперед необхідно подати заяву на обмін внутрішнього паспорта, не пропустивши 30-денний строк.

Окремо потрібно повідомити податкову службу про зміну персональних даних протягом місяця.

Після отримання нового документа, що посвідчує особу, слід перевірити строки обміну водійського посвідчення та свідоцтва про реєстрацію автомобіля.

Також необхідно подбати про закордонний паспорт, оновити інформацію в банку та повідомити про зміну прізвища роботодавця.