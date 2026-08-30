Знищують газон, але не їдять врожай: як назавжди прогнати кротів з ділянки

Чому кроти - це прихована загроза

Руйнування кореневої системи. Прокладаючи тунелі у пошуках їжі (дощових черв'яків та личинок), кріт розриває коріння трави та кущів, залишаючи за собою плями мертвої рослинності.

Шосе для інших шкідників. Готові кротові нори швидко займають миші та полівки. Саме ці вторинні гризуни згодом знищують врожай моркви, буряка та цибулини квітів.

Як гуманно змусити крота піти

Експерти з боротьби зі шкідниками радять не витрачати час на агресивні методи, а змінити середовище так, щоб воно стало непридатним для життя тварини.

Рицинова олія (касторка)

Це найефективніший природний репелент. Обприскування ґрунту розчином касторки покриває комах гіркою плівкою. Їжа стає несмачною, і кріт мігрує на іншу територію.

Звукові відлякувачі

Кроти мають надчутливий слух. Встановлення вібраційних або ультразвукових кілочків безпосередньо в активні тунелі створює нестерпні умови для їхнього проживання.

Корекція поливу

Тварини обожнюють перезволожений ґрунт, у якому легко рити тунелі і де збирається багато черв'яків. Перехід на рідкий, але глибокий полив підсушить верхній шар землі, що суттєво ускладнить кротам життя.

Природні бар'єри

Щоб захистити високі грядки, під час їхнього формування обов'язково вкладайте на дно металеву оцинковану сітку з дрібними вічками - кріт фізично не зможе її прогризти.

А по периметру городу варто висадити щільний бордюр із чорнобривців або декоративної цибулі (аліуму). Їхній різкий аромат діє як надійний природний бар'єр, який ці тварини намагаються оминати.