Зола, компост і без азотних добрив: правила осіннього підживлення ґрунту для врожаю наступного року

Чому восени не варто робити ставку на азот

Азот стимулює активний ріст зеленої маси, тому пізні азотні підживлення можуть бути недоречними для багаторічних рослин і культур, які вже готуються до холодів.

У Royal Horticultural Society радять не продовжувати активне підживлення рослин наприкінці сезону, оскільки м’який молодий приріст може не встигнути визріти до холодів.

Звісно, компост також може містити азот. Але йдеться саме про те, що восени не потрібно без потреби додатково вносити азотні мінеральні добрива.

Компост допоможе відновити структуру ґрунту

Один із найкорисніших способів підтримати ґрунт після сезону це зрілий компост зрілий компост.

Фахівці Penn State Extension зазначають, що органічна речовина поліпшує структуру ґрунту, допомагає йому краще утримувати воду та поживні речовини, а також створює сприятливіші умови для ґрунтових мікроорганізмів.

Компост не варто вносити за принципом "чим більше, тим краще". Надлишок поживних речовин може вимиватися з ґрунту.

Якщо ж ви не проводите аналізу ґрунту та компосту, то фахівці радять не робити надто товстий шар органіки й уникати регулярного надмірного внесення.

Зола може дати калій, але підходить не завжди

Деревна зола може бути джерелом калію та деяких мікроелементів. Водночас вона має лужну дію й здатна підвищувати pH ґрунту. Саме тому її не варто безконтрольно розсипати по всій ділянці.

Експерти Royal Horticultural Society радять перевіряти кислотність ґрунту перед регулярним використанням золи. Вона не підходить для рослин, які люблять кислий ґрунт, зокрема рододендронів та малини.

Деревну золу можна періодично додавати до компосту або вносити безпосередньо в голий ґрунт. Якщо золу розсипають по ділянці, її краще заробити в ґрунт.

Чому золу не варто сипати "на око"

У золі може міститися близько 3% калію, але його кількість залежить від того, яка саме деревина згоріла. Крім того, надмірне внесення золи може зробити ґрунт занадто лужним і підвищити концентрацію солей.

Тому якщо зола використовується регулярно, фахівці радять контролювати pH.

Найкраще спочатку перевірити ґрунт

Універсальної схеми підживлення для всіх ділянок не існує. Один ґрунт уже може містити достатньо калію чи фосфору, а іншому цих елементів бракуватиме.

Penn State Extension радить починати планування добрив з аналізу ґрунту. Це дозволяє зрозуміти, які елементи справді потрібно додати, а яких уже достатньо.

Що можна зробити восени

Восени можна:

внести зрілий компост для покращення структури ґрунту;

за потреби використати деревну золу як джерело калію, але тільки з урахуванням pH;

не перевантажувати ділянку добривами без аналізу ґрунту;

не стимулювати пізній ріст надлишком азотних підживлень.

Головне правило осіннього догляду за ґрунтом - не намагатися "нагодувати" його всім одразу. Надлишок добрив може бути не менш небезпечним, ніж їх нестача.