"Двойника выпустил на улицу": Путин стал посмешищем из-за "прогулки" в аптеку

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

С Путиным пришел целый отряд спецслужб

В сети подняли на смех президента РФ Владимира Путина из-за визита в аптеку со спецслужбами. Соответствующее фото опубликовал телеканал "Дождь" на своей странице в Twitter.

"Просто Путин решил зайти в аптеку в Питере. Ничего необычного", - говорится в сообщении.

Примечательно, что на опубликованных фото видно не только Путина, а и целый отряд спецслужб. Они "спалились" в зеркале позади. Сам инцидент стал причиной насмешек со стороны пользователей.

Фото: Путин в аптеке (twitter.com/tvrain)

"За боярышником?", - сказал пользователь Дядя Эдик.

"Ничего странного. В круглом зеркале на стене прекрасно видны случайные посетители, которые равномерно рассредоточились по залу аптеки", - подчеркнул юзер Максим.

"Двойника выпустили на улицу после года заточения. Он кайфует", - уточнил пользователь "Маразматик".

Скриншот комментариев (twitter.com/tvrain)

Напомним, ранее мы писали о том, что президент РФ Владимир Путин опозорился во время рукопожатия в Париже.

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Видео: РБК-Украина