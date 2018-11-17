"Двойника выпустил на улицу": Путин стал посмешищем из-за "прогулки" в аптеку

С Путиным пришел целый отряд спецслужб
В сети подняли на смех президента РФ Владимира Путина из-за визита в аптеку со спецслужбами. Соответствующее фото опубликовал телеканал "Дождь" на своей странице в Twitter.
"Просто Путин решил зайти в аптеку в Питере. Ничего необычного", - говорится в сообщении.
Примечательно, что на опубликованных фото видно не только Путина, а и целый отряд спецслужб. Они "спалились" в зеркале позади. Сам инцидент стал причиной насмешек со стороны пользователей.
Фото: Путин в аптеке (twitter.com/tvrain)
"За боярышником?", - сказал пользователь Дядя Эдик.
"Ничего странного. В круглом зеркале на стене прекрасно видны случайные посетители, которые равномерно рассредоточились по залу аптеки", - подчеркнул юзер Максим.
"Двойника выпустили на улицу после года заточения. Он кайфует", - уточнил пользователь "Маразматик".
Скриншот комментариев (twitter.com/tvrain)
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Видео: РБК-Украина