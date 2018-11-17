ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Двойника выпустил на улицу": Путин стал посмешищем из-за "прогулки" в аптеку

STYLERВойна    17.11.2018 - 13:08
"Двойника выпустил на улицу": Путин стал посмешищем из-за "прогулки" в аптеку
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

С Путиным пришел целый отряд спецслужб

В сети подняли на смех президента РФ Владимира Путина из-за визита в аптеку со спецслужбами. Соответствующее фото опубликовал телеканал "Дождь" на своей странице в Twitter.

"Просто Путин решил зайти в аптеку в Питере. Ничего необычного", - говорится в сообщении.

Примечательно, что на опубликованных фото видно не только Путина, а и целый отряд спецслужб. Они "спалились" в зеркале позади. Сам инцидент стал причиной насмешек со стороны пользователей.

&quot;Двойника выпустил на улицу&quot;: Путин стал посмешищем из-за &quot;прогулки&quot; в аптеку

Фото: Путин в аптеке (twitter.com/tvrain)

"За боярышником?", - сказал пользователь Дядя Эдик.

"Ничего странного. В круглом зеркале на стене прекрасно видны случайные посетители, которые равномерно рассредоточились по залу аптеки", - подчеркнул юзер Максим.

"Двойника выпустили на улицу после года заточения. Он кайфует", - уточнил пользователь "Маразматик".

&quot;Двойника выпустил на улицу&quot;: Путин стал посмешищем из-за &quot;прогулки&quot; в аптеку

Скриншот комментариев (twitter.com/tvrain)

Напомним, ранее мы писали о том, что президент РФ Владимир Путин опозорился во время рукопожатия в Париже.

А также мы рассказывали о том, что крымские татары эпично затроллили российских оккупантов.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Владимир ПутинРоссийская Федерацияаптеки
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь