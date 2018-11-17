"Двійника випустив на вулицю": Путін став посміховиськом через "прогулянки" в аптеку

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

З Путіним прийшов цілий загін спецслужб

У мережі підняли на сміх президента РФ Володимира Путіна через візит в аптеку зі спецслужбами. Відповідне фото опублікував телеканал "Дождь" на своїй сторінці в Twitter.

"Просто Путін вирішив зайти в аптеку в Пітері. Нічого незвичайного", - йдеться в повідомленні.

Примітно, що на опублікованих фото видно не тільки Путіна, а й цілий загін спецслужб. Вони "спалилися" у дзеркалі позаду. Сам інцидент став причиною насмішок з боку користувачів.

Фото: Путін в аптеці (twitter.com/tvrain)

"За глодом?", - сказав користувач Дядько Едік.

"Нічого дивного. У круглому дзеркалі на стіні прекрасно видно випадкових відвідувачів, які рівномірно розосередилися по залу аптеки", - підкреслив юзер Максим.

"Двійника випустили на вулицю після року ув'язнення. Він кайфує", - уточнив користувач "Маразматик".

Скріншот коментарів (twitter.com/tvrain)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент РФ Володимир Путін зганьбився під час рукостискання в Парижі.

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Відео: РБК-Україна