ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Двійника випустив на вулицю": Путін став посміховиськом через "прогулянки" в аптеку

STYLERВійна    17.11.2018 - 13:08
"Двійника випустив на вулицю": Путін став посміховиськом через "прогулянки" в аптеку
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

З Путіним прийшов цілий загін спецслужб

У мережі підняли на сміх президента РФ Володимира Путіна через візит в аптеку зі спецслужбами. Відповідне фото опублікував телеканал "Дождь" на своїй сторінці в Twitter.

"Просто Путін вирішив зайти в аптеку в Пітері. Нічого незвичайного", - йдеться в повідомленні.

Примітно, що на опублікованих фото видно не тільки Путіна, а й цілий загін спецслужб. Вони "спалилися" у дзеркалі позаду. Сам інцидент став причиною насмішок з боку користувачів.

&quot;Двійника випустив на вулицю&quot;: Путін став посміховиськом через &quot;прогулянки&quot; в аптеку

Фото: Путін в аптеці (twitter.com/tvrain)

"За глодом?", - сказав користувач Дядько Едік.

"Нічого дивного. У круглому дзеркалі на стіні прекрасно видно випадкових відвідувачів, які рівномірно розосередилися по залу аптеки", - підкреслив юзер Максим.

"Двійника випустили на вулицю після року ув'язнення. Він кайфує", - уточнив користувач "Маразматик".

&quot;Двійника випустив на вулицю&quot;: Путін став посміховиськом через &quot;прогулянки&quot; в аптеку

Скріншот коментарів (twitter.com/tvrain)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент РФ Володимир Путін зганьбився під час рукостискання в Парижі.

А також ми розповідали про те, що кримські татари епічно затроллили російських окупантів.

Відео: РБК-Україна

Новини України Володимир ПутінРосійська Федераціяаптеки
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся