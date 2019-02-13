Политолог пояснил, почему из-за "семейных драм" Мураеву нельзя доверить страну

Евгений Мураев с женой

Бывшая жена Мураева состоит в политбюро его партии "Наши"

Вопреки факту недавнего развода по задокументированной причине "потеря доверия и уважения друг к другу", бывшая жена лидера партии "Наши" Евгения Мураева Валерия продолжает работать на телеканале "Наш" своего экс-мужа, а также в политсовете его политсилы. Об этом на своей странице в Facebook написал политический консультант Владимир Макаровский, подчеркнув, что такая ситуация является проявлением лицемерия и обманом избирателей.

"Как выяснилось буквально на днях, лидер партии "Наши" Евгений Мураев повторно женился. На "юристке, в свободное время для развлечения снимающейся в кино". Что ж, можно только поздравить политика с новой молодой женой, но, честно говоря, меня больше занимает его бывшая супруга Валерия. Почти два года назад Евгений и Валерия развелись. Официальной, задокументированной причиной развода значится "утрата доверия и уважения друг к другу", - написал Макаровский.

Он возмутился тем, что, несмотря на этот факт, бывшая жена Мураева состоит в политбюро его партии "Наши" и постоянно фигурирует на его телеканале "Наш".

"Откуда у Евгения Мураева берутся даже те полпроцента поддержки, которые ему рисуют в соцопросах. Как можно доверить управление страной человеку, который развелся "по утрате доверия", бросив жену с двумя детьми, женился на юной актрисе, и при этом бывшая жена остается в первых рядах его "семейной" партии и в прайм-тайме его "семейного" телеканала?" - задался вопросом политконсультант.

Он также отметил, что это - не единственный пример лицемерия и лжи со стороны Мураева.

"До этого он вопреки общеизвестным фактам врал, что не ходит на Банковую и не получает указаний от функционеров Администрация президента. При этом он лицемерно "стучал" в СБУ на своих бывших соратников, называя их "агентами Кремля". Сам же рассчитывая на благосклонность этого самого Кремля! Ложь и лицемерие, к сожалению, частенько присутствуют в политике - так уж устроен наш мир. Но чтобы в такой концентрации, как у Евгения... Для украинских реалий это большая редкость. Думаю, у него были бы все шансы стать лауреатом премии "Пиноккио года", если бы такую в Украине кто-нибудь додумался вручать", - подытожил Макаровский.

Ранее сообщалось, что экс-супруга Мураева давно потеряла к нему доверие и уважение.