Не сказал вам главного: Притула сделал важное заявление о выборах 2019

Сергей Притула сделал важное заявление касательно выборов 2019. Он призывает украинцев не быть равнодушными и прийти в избирательные участки, чтобы отдать голос за одного из кандидатов. Об этом ведущий заявил в ночь на 31 марта.

Свое видеообращение к украинцам Притула записывал буквально лежа в кровати, первое, что он сказал, были слова: "Уже ложился спать, потому что завтра же на гастроли, но вспомнил, что не сказал вам главного".

Видео: (facebook.com/serhiyprytula)

"Друзья, а давайте завтра все дружно придем на участки и проголосуем. Просила мама, просил папа, и я прошу - придите на избирательные участки на первый тур президентских выборов и отдайте свой голос".

Также Притула отметил, что выбор должен сделать каждый сам для себя. "Я не буду вам говорить, за кого. Вы умные и взрослые люди. И сами все знаете. И сделаете правильный выбор. Спасибо за внимание и до встречи на избирательном участке", - подытожил шоумен.

Напомним, что Притула рассказал про изгнание Варнавы из Украины. Ей запретили здесь работать, поскольку она выступала в захваченном РФ украинском полуострове вместе со своими коллегами по Comedy Woman.

Также Притула растрогал украинцев воспоминанием о Майдане. Телеведущий написал, что после расстрелов Героев Небесной Сотни на Майдане он связался с американским бизнесменом украинского происхождения, который дал Сергею 30 тысяч долларов.

К слову, недавно Сергея Притулу заставляли извиняться за неудачную шутку относительно внешнего вида участника нацотбора на Евровидение 2019.