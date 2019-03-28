У нее бан: Притула рассказал про изгнание Варнавы из Украины (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Сергей Притула прокомментировал запрет Екатерине Варнаве посещать Украину

Екатерине Варнаве запретили въезд в Украину из-за гастролей во временно оккупированном Крыму. Недавно известная российская телеведущая прошла кастинг для прогаммы "Кто сверху" на "Новом канале", но работу так получить и не смогла. Шоумен, ведущий и волонтер Сергей Притула высказал сожаление по этому поводу, но отметил, что все справедливо.

В интервью журналисту Роману Скрыпину он подчеркнул, что закон есть закон. Видео опубликовано на YouTube-канале skrypin.ua.

Притула признался, что Варнава успешно прошла кастинг и была на нем лучшей среди всех остальных соискателей.

Фото: Екатерина Варнава (instagram.com/kativarnava)

В то же время ей запретили работать в Украине, так как ранее она выступала в захваченном РФ украинском полуострове вместе со своими коллегами по Comedy Woman.

"У нее бан на три или пять лет за гастроли в Крыму (весной 2017 года СБУ запретила Варнаве въезд в Украину сроком на 5 лет из-за посещения аннексированного Крыма, - Ред.). И это заслуженно. Хотя мне откровенно жаль", - сказал по этому поводу Притула.

Видео: YouTube / skrypin.ua

Напомним, что 27 марта Окружной админсуд Киева снял запрет на въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову за незаконное посещение оккупированного Крыма, а также разрешил показывать в нашей стране сериал "Сваты" с его участием.

При этом, Добронравов вскоре собирается снова гастролировать на аннексированном полуострове в Керчи.