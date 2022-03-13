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Враг не смог форсировать Змиевы валы под Белогородкой, сломавшись о тысячелетнюю защиту от Орды

Автор: Светлана Мащенко

Российская вражеская армия не смогла форсировать Змиевы валы, что под Белогородкой (Киевская область, Бучанский район).

Об этом сообщается в Facebook Сухопутных войск ВС Украины.

"Предки восстали". Под Белогородкой орки впервые узнали об истории Руси на собственном опыте.

Орковская техника не смогла форсировать Змиевы валы. Древнерусские оборонительные системы против Орды - 2000 лет гарантии!" - говорится в посте.

Для справки:

Змиевы валы - народное название одного из видов дерево-земляных оборонительных сооружений в виде длинных валов. Распространены на территории Среднего Приднепровья. Их остатки расположены преимущественно в лесостепной зоне Украины. Общая длина около 2000 км. Обычно в научной литературе под термином Змиевы валы понимают валы сооружены в XI-XII веках.

На начало 2000-х годов большая часть Змиевых валов уничтожены в результате хозяйственной деятельности. Уцелевшие участки сохранились преимущественно в лесных массивах и трудно доступных, малоценных с точки зрения хозяйственного использования территорий. Отдельные участки Змиевых валов находятся на государственном учете.

Ранее мы писали, что украинские бойцы показали, как наша "Верба" уничтожает врага на громком видео.

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