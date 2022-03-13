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Ворог не зміг форсувати Змієві вали під Білогородкою, зламавшись об тисячолітній захист від Орди

Автор: Світлана Мащенко

Російська ворожа армія не змогла форсувати Змієві вали, що під Білогородкою (Київська область, Бучанський район).

Про це повідомляється у Facebook Сухопутних військ ЗС України.

"Предки повстали". Під Білогородкою орки вперше дізнались про історію Русі на власному досвіді.

Орковська техніка не змогла форсувати Змієві вали. Давньоруські оборонні системи проти Орди - 2000 років гарантії!" - йдеться в дописі.

Для довідки:

Змієві вали - народна назва одного з видів дерево-земляних оборонних (белігеративних) споруд у вигляді довгих валів. Поширені на території Середньої Наддніпрянщини. Їхні залишки розташовані переважно в лісостеповій зоні України. Загальна довжина близько 2000 км. Зазвичай, в науковій літературі під терміном Змієві вали розуміють вали споруджені в ХІ-ХІІ століттях.

На початок 2000-х років більша частина Змієвих валів знищені внаслідок господарської діяльності. Вцілілі ділянки збереглись переважно в лісових масивах та важко доступних, малоцінних з точки зору господарського використання територій. Окремі ділянки Змієвих валів перебувають на державному обліку.

Раніше ми писали, що українські бійці показали, як наша "Верба" знищує ворога на гучному відео.

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