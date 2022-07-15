100-летний рецепт домашнего хлеба, после которого вы забудете про магазинный

Домашний хлеб выпечь гораздо проще, чем вы думаете. А хлеб по 100-летнему рецепту уж точно не подведет, ведь он проверен временем и несколькими поколениями.
Об этом рассказала немецкий блогер под ником Brot backen mit Maria.
Смешайте молоко, сахар и дрожжи. Хорошо перемешайте и оставьте бродить в теплом месте на 10 минут.
Добавьте яйца, растопленное сливочное масло, соль и хорошо перемешайте.
Затем введите муку и замесите мягкое тесто, чтобы оно не липло к рукам.
Дайте подняться в теплом месте 50 минут. Скатайте шар и выложите в застеленную пергаментом форму, разровняйте и дайте подойти в течение 20 минут в теплом месте.
Сделайте в тесте несколько отверстий. Взбейте яйцо, смажьте при помощи кисточки хлеб
Выпекайте в разогретой заранее духовке при 180 градусах 20-25 минут.
Наш домашний хлеб готов!
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