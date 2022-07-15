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100-летний рецепт домашнего хлеба, после которого вы забудете про магазинный

Скриншот: Как испечь домашний хлеб
Автор: Светлана Мащенко

Домашний хлеб выпечь гораздо проще, чем вы думаете. А хлеб по 100-летнему рецепту уж точно не подведет, ведь он проверен временем и несколькими поколениями.

Об этом рассказала немецкий блогер под ником Brot backen mit Maria.

Ингредиенты:

  • 200 мл теплого молока.
  • 2 столовые ложки сахара.
  • 7 грамм сухих дрожжей.
  • 2 яйца + 1 для смазывания
  • 100 г растопленного сливочного масла
  • 1 чайная ложка соли.
  • 470 грамм пшеничной муки

Пошаговое приготовление хлеба

Смешайте молоко, сахар и дрожжи. Хорошо перемешайте и оставьте бродить в теплом месте на 10 минут.

Добавьте яйца, растопленное сливочное масло, соль и хорошо перемешайте.

Затем введите муку и замесите мягкое тесто, чтобы оно не липло к рукам.

Дайте подняться в теплом месте 50 минут. Скатайте шар и выложите в застеленную пергаментом форму, разровняйте и дайте подойти в течение 20 минут в теплом месте.

Сделайте в тесте несколько отверстий. Взбейте яйцо, смажьте при помощи кисточки хлеб

Выпекайте в разогретой заранее духовке при 180 градусах 20-25 минут.

Наш домашний хлеб готов!

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