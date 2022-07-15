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100-річний рецепт домашнього хліба, після якого ви забудете про магазинний

Скріншот: як спекти домашній хліб
Автор: Світлана Мащенко

Домашній хліб випекти набагато простіше, ніж ви думаєте. А хліб за 100-річним рецептом вже точно не підведе, адже він перевірений часом і кількома поколіннями.

Про це розповіла німецький блогер під ніком Brot backen mit Maria.

Інгредієнти:

  • 200 мл теплого молока.
  • 2 столові ложки цукру.
  • 7 грам сухих дріжджів.
  • 2 яйця + 1 для змазування
  • 100 г розтопленого вершкового масла
  • 1 чайна ложка солі.
  • 470 грам пшеничного борошна

Покрокове приготування хліба

Змішайте молоко, цукор і дріжджі. Добре перемішайте і залиште бродити в теплому місці на 10 хвилин.

Додайте яйця, розтоплене вершкове масло, сіль і добре перемішайте.

Потім введіть борошно і замісіть м'яке тісто, щоб воно не липло до рук.

Дайте піднятися в теплому місці 50 хвилин. Скачайте кулю і викладіть в застелену пергаментом форму, розрівняйте і дайте підійти протягом 20 хвилин в теплому місці.

Зробіть в тісті кілька отворів. Збийте яйце, змастіть за допомогою пензлика хліб

Випікайте в розігрітій заздалегідь духовці при 180 градусах 20-25 хвилин.

Наш домашній хліб готовий!

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Також повідомлялося, як приготувати смачні мариновані баклажани.

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