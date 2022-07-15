100-річний рецепт домашнього хліба, після якого ви забудете про магазинний

Домашній хліб випекти набагато простіше, ніж ви думаєте. А хліб за 100-річним рецептом вже точно не підведе, адже він перевірений часом і кількома поколіннями.
Про це розповіла німецький блогер під ніком Brot backen mit Maria.
Змішайте молоко, цукор і дріжджі. Добре перемішайте і залиште бродити в теплому місці на 10 хвилин.
Додайте яйця, розтоплене вершкове масло, сіль і добре перемішайте.
Потім введіть борошно і замісіть м'яке тісто, щоб воно не липло до рук.
Дайте піднятися в теплому місці 50 хвилин. Скачайте кулю і викладіть в застелену пергаментом форму, розрівняйте і дайте підійти протягом 20 хвилин в теплому місці.
Зробіть в тісті кілька отворів. Збийте яйце, змастіть за допомогою пензлика хліб
Випікайте в розігрітій заздалегідь духовці при 180 градусах 20-25 хвилин.
Наш домашній хліб готовий!
Раніше ми писали, як наліпити 100 пельменів за 20 хвилин, не використовуючи при цьому пельменницю.
Також повідомлялося, як приготувати смачні мариновані баклажани.