100-річний рецепт домашнього хліба, після якого ви забудете про магазинний

Інгредієнти:

200 мл теплого молока.

2 столові ложки цукру.

7 грам сухих дріжджів.

2 яйця + 1 для змазування

100 г розтопленого вершкового масла

1 чайна ложка солі.

470 грам пшеничного борошна

Покрокове приготування хліба

Змішайте молоко, цукор і дріжджі. Добре перемішайте і залиште бродити в теплому місці на 10 хвилин.

Додайте яйця, розтоплене вершкове масло, сіль і добре перемішайте.

Потім введіть борошно і замісіть м'яке тісто, щоб воно не липло до рук.

Дайте піднятися в теплому місці 50 хвилин. Скачайте кулю і викладіть в застелену пергаментом форму, розрівняйте і дайте підійти протягом 20 хвилин в теплому місці.

Зробіть в тісті кілька отворів. Збийте яйце, змастіть за допомогою пензлика хліб

Випікайте в розігрітій заздалегідь духовці при 180 градусах 20-25 хвилин.

Наш домашній хліб готовий!