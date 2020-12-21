Почти 800 грн за штуку: Днепропетровский облсовет купил альбомы из крокодиловой кожи

Днепропетровский областной совет заказал 65 подарочных альбомов из искусственной крокодиловой кожи. Об этом стало известно из тендера, обнародованного на портале ProZorro.

Суммарно альбомы обошлись облсовету в 49,7 тысяч гривен.

Альбомы покупали у ФЛП "Высоцкий Денис Викторович". В альбоме помещается до 300 фотографий. На обложке - фотографии президентской программы "Большая стройка".

Один такой подарочный альбом обошелся бюджету в 776 гривен. Как указано в договоре, их будут дарить на протокольно-публичных мероприятиях Всеукраинской ассоциации органов местного самоуправления.

Напомним, ранее сообщалось, что Днепропетровская область оказалась среди аутсайдеров "Большой стройки"