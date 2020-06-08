Ани Лорак в банном халате и колготках напугала фанатов грустными глазами

Ани Лорак не всегда угадывает образы (фото: instagram.com)

Ани Лорак обвинили в безвкусице и создании образа мечты для "советской женщины"

Ани Лорак заставила фанатов поволноваться новым образом и грустными глазами. Певица похвасталась фотосессией, но кроме комплиментов получила и массу критики в свой адрес.

Уроженка Буковины, давно осевшая в Москве, предстала в Instagram в белом банном халате и тюрбане из полотенца на голове. Но подписчиков смутили аксессуары, которые не особо уместны для человека, что только что вышел из ванной.

Певица дополнила образ массивными серьгами и колье с драгоценными камнями. На ногах - босоножки с прозрачными лямками на высоком каблуке. А на одном из снимков внимательные фанаты разглядели... прозрачные капроновые колготки, которые, по их мнению, уж совсем не подходят к такому look.

Не ускользнула от поклонников и грусть во взгляде Ани Лорак.

Ани Лорак (фото: instagram.com)

Фанаты не совсем оценили новый образ Каролины, котором она похвасталась в сети. Самые преданные засыпали певицу комплиментами, но нашлось немало и тех, кого банный халат, бижутерия и "капронки" разочаровали.

"В банном халате и колготках;

Если даже это профессиональная фотосессия, то она не естественная!

Так как в жизни, выходя из душа в халате и тюрбаном на голове, украшения не одеваем. Обычно это делается после;

Внешняя красота еще драгоценнее, когда прикрывает внутреннюю;

Такие грустные глаза;

Банный халат и украшения... Мечта постсоветской женщины...

Красивая наша, с легким паром;

А колготки зачем?

Это надо додуматься надеть колготки с банным халатом и нацепить бижутерию. Я вами разочарована", - пишут подписчики звезды.

Скриншот комментариев

Интересно, что недавно пара Ани Лорак и Сергей Лазарев, про отношения которых мечтает масса шипперов, снова заинтриговали своими крепкими объятиями.

Ранее мы писали, что Ани Лорак в соблазнительной позе захотела найти любовь.

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Автор: Styler