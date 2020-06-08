ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ані Лорак в банному халаті і колготках налякала фанатів сумними очима

STYLERЖиття    08.06.2020 - 10:32
Ані Лорак в банному халаті і колготках налякала фанатів сумними очима
Ані Лорак не завжди вгадує образи (фото: instagram.com)

Ані Лорак звинуватили у несмаку і створенні образу мрії для "радянської жінки"

Ані Лорак змусила фанів похвилюватися новим образом і сумними очима. Співачка похвалилася фотосесією, але крім компліментів отримала масу критики на свою адресу.

Уродженка Буковини, що давно осіла в Москві, з'явилася в Instagram в білому халаті й тюрбані з рушника на голові. Але підписників збентежили аксесуари, що не особливо доречні для людини, яка щойно вийшла з ванної.

Співачка доповнила образ масивними сережками і кольє з дорогоцінними каменями. На ногах - босоніжки на високому каблуці з прозорими лямками. А на одному зі знімків уважні фанати розгледіли... прозорі капронові колготки, які, на їхню думку, вже зовсім не підходять до такого look.

Не вислизнув від шанувальників і смуток у погляді Ані Лорак.

Ані Лорак в банному халаті і колготках налякала фанатів сумними очимаАні Лорак в банному халаті і колготках налякала фанатів сумними очимаАні Лорак в банному халаті і колготках налякала фанатів сумними очима

Ані Лорак (фото: instagram.com)

Фанати не зовсім оцінили новий образ Кароліни, якому вона похвалилася в мережі. Найвідданіші засипали співачку компліментами, але знайшлося чимало і тих, кого банний халат, біжутерія та "капронки" розчарували.

  • "В банному халаті і колготках;
  • Якщо навіть це професійна фотосесія, то вона не природна!
  • Так як в житті, виходячи з душу в халаті і тюрбаном на голові, прикраси не одягаємо. Зазвичай це робиться після;
  • Зовнішня краса ще цінніша, коли прикриває внутрішню;
  • Такі сумні очі;
  • Банний халат і прикраси... Мрія пострадянської жінки...
  • Красива наша, з легким паром;
  • А колготки навіщо?
  • Це треба додуматися надіти колготки з банним халатом і начепити біжутерію. Я вами розчарована", - пишуть підписники зірки.

Ані Лорак в банному халаті і колготках налякала фанатів сумними очима

Скріншот коментарів

Цікаво, що нещодавно пара Ані Лорак і Сергій Лазарєв, про стосунки яких мріє маса шипперів, знову заінтригували своїми міцними обіймами.

Раніше ми писали, що Ані Лорак у спокусливій позі захотіла знайти любов.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Styler

Теги Новини України Ані Лорак
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся