Арбузы и дыни закончатся уже в августе: эксперты дали прогноз

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Специалисты призвали скупать ранний урожай

Украинцам рекомендуют покупать арбузы и дыни, которые уже заполонили прилавки магазинов. По мнению продавцов, из-за теплого лета сезон сдвинулся, и уже в августе ягоды не будет. Об этом сообщает "КП в Украине".

Отмечается, что дыня в среднем стоит 12-15 гривен за килограмм, а арбузы - 8-11 грн.

То, что еще не собрали с бахчи (участок, засеянный арбузами, дынями, тыквами), к концу лета буквально сварится на полях.

Помимо того, специалисты подчеркнули, что количество и качество бахчевых зависит от орошения земель, а это требует финансового вложения. В результате этого выращивание дыни и арбуза теперь рискованный вид аграрного бизнеса.

"Раньше арбуз и дыню выращивали в Крыму. Херсонская и Одесская область давали всегда меньше урожая", - объяснил аграрный эксперт Владислав Проценко.

"Климат на полуострове более благоприятный, поэтому не требует огромных капиталовложений от фермеров. Для выведения нового урожая требуются сравнительно большие инвестиции, так как новые фермы уже располагаются севернее крымских", - отметил он.

По мнению эксперта, еще одна причина, по которой фермеры не хотят работать с дыней и арбузом, - их невыгодно продавать в страны ЕС.

Так, в Польшу и Словакию привозят арбузы из Северной Африки по более выгодным ценам. А продавать их дешевле нашим производителям бессмысленно, поскольку они начнут работать в убыток. Рынок Восточной Европы контролирует РФ с урожаями из Астраханского края.

Проценко также рассказал о ценах на бахчу.

"Сама ситуация невыгодна для фермеров среднего и низкого уровня. Для гигантских объемов эти колебания цен не так значительны. Есть вероятность спекуляции самих производителей. Государство больше не контролирует цену на продукцию - как на расходные материалы, так и итоговый продукт. По сути, какую они захотят цену, такую и сделают", - отметил специалист.

Он подтвердил, что урожай арбузов и дынь в этом году исключительно ранний. Так же считает и генеральный директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"У нас сместился график вызревания культур. В среднем сейчас все растения вызревают на три недели раньше, чем это происходит обычно. Первая клубника всегда появлялась в 5-7-х числах мая, в этом году ее можно было купить уже в 20-х числах апреля. Скорее всего, мы получим с арбузами очень похожую картину", - отметил Дорошенко.

Однако, по его мнению, цены на бахчевые все-таки упадут.

"Понятно, что в этом году бахчевые дороже, чем в предыдущие годы. У нас растет доля экспорта, пусть и небольшими объемами, но постепенно белорусы и поляки у нас закупают урожай. Думаю, цена на арбузы должна упасть еще процентов на 30-40 от той, что сегодня. Поэтому покупать их сейчас я не рекомендую", - заявил эксперт.

В издании отметили, что пока жаркое лето чередуется с легким дождем без значительных похолоданий - в стране будет стабильный урожай.

"Рекордных урожаев у нас не будет, но в целом на хороший уровень выйдем", - считает Алексей Дорошенко.

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