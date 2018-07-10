Кавуни і дині закінчаться вже в серпні: експерти дали прогноз

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Фахівці закликали скуповувати ранній врожай

Українцям рекомендують купувати кавуни та дині, які вже заполонили прилавки магазинів. На думку продавців, через тепле літо сезон зрушив, і вже в серпні ягоди не буде. Про це повідомляє "КП в Україні".

Зазначається, що диня в середньому коштує 12-15 гривень за кілограм, а кавуни - 8-11 грн.

Те, що ще не зібрали з баштану (ділянка, засіяна кавунами, динями, гарбузами), до кінця літа буквально звариться на полях.

Крім того, фахівці підкреслили, що кількість і якість баштанних залежить від зрошення земель, а це вимагає фінансового вкладення. В результаті цього вирощування дині і кавуна тепер ризикований вид аграрного бізнесу.

"Раніше кавун і диню вирощували в Криму. Херсонська і Одеська область давали завжди менше врожаю", - пояснив аграрний експерт Владислав Проценко.

"Клімат на півострові більш сприятливий, тому не вимагає величезних капіталовкладень від фермерів. Для виведення нового врожаю потрібні порівняно великі інвестиції, адже нові ферми вже розташовуються північніше кримських", - зазначив він.

На думку експерта, ще одна причина, з якої фермери не хочуть працювати з динею і кавуном, - їх невигідно продавати в країни ЄС.

Так, в Польщу і Словаччину привозять кавуни з Північної Африки за більш вигідними цінами. А продавати їх дешевше нашим виробникам безглуздо, оскільки вони почнуть працювати в збиток. Ринок Східної Європи контролює РФ з врожаями з Астраханського краю.

Проценко також розповів про ціни на баштан.

"Сама ситуація невигідна для фермерів середнього і низького рівня. Для гігантських обсягів ці коливання цін не такі значні. Є ймовірність спекуляції самих виробників. Держава більше не контролює ціну на продукцію - як на витратні матеріали, так і підсумковий продукт. По суті, яку вони захочуть ціну, таку і зроблять", - зазначив фахівець.

Він підтвердив, що врожай кавунів і динь в цьому році виключно ранній. Так само вважає і генеральний директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

"У нас змістився графік визрівання культур. У середньому зараз всі рослини визрівають на три тижні раніше, ніж це відбувається зазвичай. Перша полуниця завжди з'являлася в 5-7-х числах травня, у цьому році її можна було купити вже в 20-х числах квітня. Швидше за все, ми отримаємо з кавунами дуже схожу картину", - зазначив Дорошенко.

Однак, на його думку, ціни на баштанні все-таки впадуть.

"Зрозуміло, що в цьому році баштанні дорожче, ніж у попередні роки. У нас зростає частка експорту, нехай і невеликими обсягами, але поступово білоруси і поляки у нас закуповують врожай. Думаю, ціна на кавуни повинна впасти ще відсотків на 30-40 від тієї, що сьогодні. Тому купувати їх зараз я не рекомендую", - заявив експерт.

У виданні зазначили, що поки спекотне літо чергується з легким дощем без значних похолодань - в країні буде стабільний врожай.

"Рекордних врожаїв у нас не буде, але в цілому на хороший рівень вийдемо", - вважає Олексій Дорошенко.

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